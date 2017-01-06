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Boğazkale'deki SİT alanı sorunu TOKİ konutlarıyla çözülüyor



(Fotoğraflı)



M. Muttalip Yalçın

ÇORUM (İHA) - AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu, Boğazkale ilçesinde vatandaşların bir kısmının yaşadığı Sit alanı sorununun TOKİ Konut projesi ile çözüme kavuşturulacağını söyledi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine yer alan Hattuşa'ya ev sahipliği yapan Boğazkale ilçesinde bazı vatandaşların evlerinin daha önceden belirlenen SİT alanı içerisinde yer aldığını dile getiren milletvekili Salim Uslu, "2011 yılında merhum Belediye Başkanımız Ali Rıza Soysat konuyu bizimle paylaşmış, bakıma muhtaç çoğu konutun gerekli izinler alınamadığı için onarımdan geçirilemediğini vatandaşların mağduriyet yaşadığını bildirmişti. Konuyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanımız ve ilgililer nezdinde görüşmeler yapılmış bir çözüm yolu bulunamamıştı. Konunun Toplu Konut yapımı ile çözüme kavuşturulabileceği yönünde bir çalışma yapılmış, Kültür Bakanlığı ve TOKİ ile yazışmalar başlatılmış uygun arazi arayışına gidilmişti. Belediye Başkanımız Osman Tangazoğlu ilçemiz Çarşı Mahallesi Hitit Caddesi üzerinde oluşturduğu arazi ile çalışmalara hız verilmiş, talep toplama, proje vs. altyapı çalışmaları tamamlanmıştır. Boğazkale ilçemiz TOKİ 78 Konut ve bir adet Büfe yapım işi ihalesi 20 Şubat Pazartesi günü ihale ediliyor. İlçemize hayırlı olsun" dedi.

(MMY-BÖ)



06.01.2017 18:45:02 TSI

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