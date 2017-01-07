YEREL HABERLER / ERZİNCAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Erzincan Şeker Fabrikası Yenileniyor

Erzincan Şeker Fabrikası Yenileniyor



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Adalet ve Kalkınma Partisi Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle Erzincan Şeker Fabrikasının yenileceği müjdesini verdi. Karakelle açıklamasında "Yıllardır Erzincan'ın en büyük kamu yatırımı olan şeker fabrikası günümüz şartlarına uygun makine ve techisatla yenileniyor.Başbakanımız Sayın Binali Yıldırımın'ın talimatları ile Erzincan Şeker Fabrikasında büyük bir revizyona gidiliyor. Bu bağlamda ;10 milyon TL harcanarak üç adet yeni buhar kazanı yapılacak ve doğalgaz ile çalışır duruma dönüşümleri gerçekleştirilecek.2 adet 26 bin ton kapasiteli beton yüzdürmeli silo 3,5 milyon TL'ye mal olacak.Günün şartlarına uygun yeni pancar yıkama ünitesi 2.8 milyon liraya mal olacak.Rafineri kısmına karıştırıcılı vakum konulmak suretiyle 3.5 saatlik pişirim süresi 2 saate düşmek suretiyle %40 oranında hem enerji tasarrufu sağlanacak hem üretilen şeker kalitesi yükselecektir. Bütün bu yatırımların toplam maliyeti 17 milyon TL'yi bulacaktır.Bu sayede günlük 1800 tonluk kapasite 2000 tona çıkarılacak artan kapasite doğrultusunda fabrikanın verimi artacağından daha çok şeker pancarı üreticisi bunlardan faydalanacaktır.Ekonomik ömrünü tamamlayan yukarıda belirttiğimiz üniteler gibi diğer birimlerde peyderpey yenilenerek verimli bir şekilde üretime devam edecektir.Fabrikamızın revizyonunda büyük katkıları olan Özelleştirme İdaresi Başkanına , Şeker Fabrikaları Genel Müdürüne , Erzincan Şeker Fabrikası Müdürüne ve Erzincan Şeker Fabrikası Sendika Başkanı Bülent beye hemşehrilerim ve pancar üreticisi kardeşlerim adına teşekkürü bir borç biliyorum.İlimize hayırlı olsun." dedi.

(FG-AT-Y)



07.01.2017 10:37:01 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER