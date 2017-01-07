07 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZİNCAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Erzincan Şeker Fabrikası Yenileniyor

07 Ocak 2017 Cumartesi, 10:35
Erzincan Şeker Fabrikası Yenileniyor
Erzincan Şeker Fabrikası Yenileniyor

(Fotoğraflı)

Fatih Gülnahar
ERZİNCAN (İHA) - Adalet ve Kalkınma Partisi Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle Erzincan Şeker Fabrikasının yenileceği müjdesini verdi. Karakelle açıklamasında "Yıllardır Erzincan'ın en büyük kamu yatırımı olan şeker fabrikası günümüz şartlarına uygun makine ve techisatla yenileniyor.Başbakanımız Sayın Binali Yıldırımın'ın talimatları ile Erzincan Şeker Fabrikasında büyük bir revizyona gidiliyor. Bu bağlamda ;10 milyon TL harcanarak üç adet yeni buhar kazanı yapılacak ve doğalgaz ile çalışır duruma dönüşümleri gerçekleştirilecek.2 adet 26 bin ton kapasiteli beton yüzdürmeli silo 3,5 milyon TL'ye mal olacak.Günün şartlarına uygun yeni pancar yıkama ünitesi 2.8 milyon liraya mal olacak.Rafineri kısmına karıştırıcılı vakum konulmak suretiyle 3.5 saatlik pişirim süresi 2 saate düşmek suretiyle %40 oranında hem enerji tasarrufu sağlanacak hem üretilen şeker kalitesi yükselecektir. Bütün bu yatırımların toplam maliyeti 17 milyon TL'yi bulacaktır.Bu sayede günlük 1800 tonluk kapasite 2000 tona çıkarılacak artan kapasite doğrultusunda fabrikanın verimi artacağından daha çok şeker pancarı üreticisi bunlardan faydalanacaktır.Ekonomik ömrünü tamamlayan yukarıda belirttiğimiz üniteler gibi diğer birimlerde peyderpey yenilenerek verimli bir şekilde üretime devam edecektir.Fabrikamızın revizyonunda büyük katkıları olan Özelleştirme İdaresi Başkanına , Şeker Fabrikaları Genel Müdürüne , Erzincan Şeker Fabrikası Müdürüne ve Erzincan Şeker Fabrikası Sendika Başkanı Bülent beye hemşehrilerim ve pancar üreticisi kardeşlerim adına teşekkürü bir borç biliyorum.İlimize hayırlı olsun." dedi.
(FG-AT-Y)

07.01.2017 10:37:01 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Huzur Toplantısı Yapıldı
YEREL

HUZUR TOPLANTISI YAPILDI
70. Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası
YEREL

70. VEREM EĞİTİMİ VE PROPAGANDA HAFTASI
2017 Yılı Meclis Toplantıları Başladı
YEREL

2017 YILI MECLİS TOPLANTILARI BAŞLADI
Selçuk Yener Altyapı Teknik Direktörlüğüne atandı
YEREL

SELÇUK YENER ALTYAPI TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜNE ATANDI
İtfaiye Binasında Sona Yaklaşıldı
YEREL

İTFAİYE BİNASINDA SONA YAKLAŞILDI
Esnaf Ziyaretleri Devam Ediyor
YEREL

ESNAF ZİYARETLERİ DEVAM EDİYOR
Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölge çalışmaları sürüyor
YEREL

TARIMA DAYALI İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Vali Arslantaş'tan TEOG birincisine tebrik
YEREL

VALİ ARSLANTAŞ'TAN TEOG BİRİNCİSİNE TEBRİK
Rektör Çapoğlu, Avrupa 3.'sü olan badminton takımını ödüllendirdi
YEREL

REKTÖR ÇAPOĞLU, AVRUPA 3.'SÜ OLAN BADMİNTON TAKIMINI ÖDÜLLENDİRDİ