Fıstık ve Baklavaya ambalaj ayarı

GAZİANTEP (İHA) - TİM'in desteğiyle Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından tatlılar ve fıstık için iki ana kategoride profesyonel ambalaj tasarımcıları ve tasarım öğrencilerinin katıldığı "Gaziantep Tatları Ambalaj Tasarım Yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) hizmet binasında gerçekleşen ödül törenine Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliği Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz, Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Salahattin Kaplan, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamülleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı Settar Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu ile çok sayıda davetli katıldı.



Dereceye giren finalistler açıklandı

Gaziantep Tatlıları Ambalaj Kategorisi Profesyonel tasarımcı kategorisinde birinciliği Almila Gizem Ek, Okla adlı tasarımıyla, 2.lik ödülünü Fatih Kurtcan ve Mehmet Oğuz Sherbet adlı tasarımlarıyla, 3.lük ödülünü ise Katre adlı tasarımıyla Damla Tonuk kazandı. Antep Fıstığı Ambalaj Tasarımı yarışması profesyoneller kategorisinde Anıl Yanık Kabuk adlı tasarımıyla birinciliği elde ederken, Pistafit adlı tasarımıyla Mete Erdem ikinciliği, Meriç Batmaz'da Bado adlı tasarımıyla üçüncülüğü elde etti. Yarışmanın öğrenci kategorisinde ise Antep Fıstığı Tasarım yarışmasında birinciliği Fıstıki adlı tasarımıyla Burçin Mercan, Çıtlak adlı tasarımıyla Burçin Gerçek ikinciliği, Çevreci Fıstık adlı tasarımıyla ise üçüncülüğü Damla Durmuş elde etti.



"Fıstık Tanıtım Grubumuz dünyayı dolaşıyor"

Ödül törenin açılış konuşmasını yapan Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliği Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz, Antep fıstığının dünyanın bütün ülkelerinde sevildiğini, ancak orijinal ambalajlara sahip olmadığı için değerinin altında işlem gördüğünü ifade ederek bu yarışmanın baklava ve fıstık ambalajı açısından büyük önem taşıdığını belirtti. TİM'in desteği ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve GAİB bünyesinde ki diğer birliklerle ortak düzenlenen bu yarışmada iki ana başlık altında dört ayrı kategoride yarışma düzenlendiğini belirten Başkan Çıkmaz "Tasarımcılarımız profesyoneller ve tasarım öğrencileri kategorilerinde yarıştı. Ortaya bir birinden ilginç ve güzel tasarımlar çıktı. Dereceye giren tasarımcılarımıza ödül şartnamesinde yer alan para ödülleri verilecek. Gaziantep fıstığı ve baklavası dünyanın neresine giderseniz gidin antepfıstığını bilirler. Biz GAİB olarak tanıtım yönünde çaba gösteriyoruz. Dünyanın birçok yerinde fıstık tanıtım grubumuz faaliyet göstermektedir. Fıstık ihracatımızı arttırmak üzere elimizden geleni yapıyoruz. Yurt dışında Antep fıstığının gerekli değer kazanması için çalışıyoruz" dedi.



"Yöresel değerlerimize sahip çıkmak milli görevimiz"

Gaziantep'teki değerlerin artık dünyaya açılması gerektiğini belirten Mehmet Büyükekşi, "Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Özellikle kültürel mirasımız olan Gastronomiye sahip çıkmak hepimizin görevi. Gaziantep mutfağı da Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in önderliğinde özellikle bugün dünyada tescillenmiş mutfaklardan bir tanesi. O yüzden Gaziantep ile gurur duymak son derce önemlidir. Ben bunu bir Gaziantepli olarak söylemiyorum UNESCO'nun 33 ülkeden 47 şehir bulunan KREATİF şehirler ağında 2015 yılından beri Gaziantep yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Gaziantep'in Zeugma'sını dünyaya duyuracak şekilde 15 mozaik sanatçısı ve 100 öğrenci baklava ile yapılan en büyük mozaik ile rekor kırdılar. Baklavayı kiloyla satmak bize bir şey kazandırmaz. Bir ürüne katma değer katmak ürün için son derece önemli bir konudur. İçinde bulunduğumuz coğrafya bizim kaderimiz, biz de bu çok büyük potansiyeli içinde barındırıyoruz. Sahip olduğumuz bu potansiyeli kullanarak mutlaka ihracatımızı arttırmamız lazım. İhracatı arttırabilmek için katma değer lazım, katma değeri arttırabilmek için de 4 şey lazım inovasyon, ARGE, tasarım ve marka." şeklinde konuştu. Bir ürüne önem katan en önemli unsurun o ürünün sunumu olduğuna değinen Büyükeşki, "Bu tasarım yarışmasında bizim de amacımız sunumun önemini göstermek. Gaziantep 2016'da ihracatta çok önemli bir başarı elde etti ve 5'inci oldu. Son 10 yılda Gaziantep ihracatını 7 katına çıkardı. Tüm dünyaya kültürümüz ve mutfağımız yayılıyor. Markalı ürün ihracatı çok önemli, dünyadaki tüketicilerin farklı beklentilerini ve taleplerini karşılayacak ürünleri üretebilmek çok önemli. İnşallah burada seçilecek ürünlerden bazılarını hayata geçirirler. Hedefimiz farklı tasarımlarla malımızı nasıl daha yüksek fiyata satabiliriz" dedi.



"Bütçe açığımız yok teknoloji açığımız var"

Tasarım ve bilginin elde tutulması ile her şeyin kendiliğinden büyüyüp gelişeceğini vurgulayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Hepimiz bir amaç için bir araya geldik. Çok önemli bir konu başlığı için bir buradayız. Bu bir başlangıç, aslında burada biz zihinsel inovasyon yapıyoruz. İnsanlık tarihine baktığımız zaman hep iyinin güzelin tarihine bakıyoruz. İnsanlık tarihi başladığı andan itibaren bugüne kadar gelirken yenilenmenin gayreti içerisinde olmuşuzdur. Kelimeler bizim için biraz yabancı gibi ama inovasyon nedir diye baktığımız zaman aslında 17'inci yy. bizim medeniyetlerimizin atalarımızın başardığı işler, İnovasyon ve tasarımı bilgiyi güç olarak tutup büyümenin bir değeri olarak dönüştürdüğümüz zaman her şey kendiliğinden büyüyor ve gelişiyor. Büyük lokma ye büyük söz konuşma gibi mütevazılığı öngörüyor. Ama fikir inovasyonu ve büyük düşünme de, rekabeti yönetme de bizim asla mütevazı olmamız gerekiyor. Asla büyük hedefleri koymadan kendi ufkumuzu küçültmememiz gerekiyor." ifadelerini kullandı. Sen istersen o bir hayal değildir atasözüne değinen Şahin, "Bu duygularla baktığımız zaman bir yandan hükumetimizin 15 yıldan bu yana AR-GE'ye verileni çok iyi hatırlıyoruz. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi AR-GE yüzde 3'e çıkarmamız gerekiyor dedi. Hükumetimizin duruşu bu en son çıkan bu kadar sıkıntıya rağmen Parlamentomuz çabalıyor patent yasası çıkarıyor. Bu sıkıntıları aşmanın yolu sürekli mazeret üretmek değil bu değerleri doğru kullanmaktır. Bu alanları daha iyi kullanmaktan geçiyor. Türkiye bu noktadayken Gaziantep'teki durumunuz ise dünya bankası bir rapor hazırladı yedinci rekabetçi şehri olduk ve dünyanın en eski şehirlerinden 20. Şehri diye raporlandı. Bunu biz söylemiyoruz bulunduğumuz şehir için çok farklı düşünebiliriz ama bilimsel veriler elimizde. Aynı zamanda UNESCO'nun tescillediği en büyük gastronomi en büyük hazinemiz ayrıca bütün Anadolu'nun arkeolojisi Gaziantep olacak. Bunların hepsi çok önemli kazanımlar. Yüksek teknoloji Üniversitesini akademik dünyayı ona göre kurmamız ve acil bir fakülteye organize sanayi bölgesi içerisinde ihtiyacımız var ama beraberinde yüksek teknolojiyi oluşturmamız gerekiyor. Bizim bütçe açığımız yoktur teknoloji açığımız var" diye konuştu.



"Markalarımızın dünya genelinde şubeleşmesi gerekiyor"

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, çok zor günlerden geçtiklerini belirterek, "Dünya da çok zor imtihandan geçiyor. Bu zorluğun en kritik noktasında da Gaziantep bulunuyor. Nereye gittiğini hala kestiremediğimiz bir kaos var. Zorluklarla mücadele etme ile ilgili ender şehirlerden biri Gaziantep. Ama bu yetmez biz 2007'de böyle devralmışız 2047'de 57'de aynı olursa yerimizde saymış olacağız. Her alanda daha iyi olmak zorundayız. Sanayimizin yüzde 78.9'u maalesef düşük teknoloji, düşük orta, orta yüksek ve yüksek. Yüksek teknoloji 0.1 onun bir altı olan yüzde 4.4 toplamı yüzde 5 bile değil. İlk 46'ya girdik ama bu yetmiyor, ne yapmamız lazım, en yüksek teknolojiyi kullanmamız lazım. Baklavada tek şube olmakla övünüyoruz. Dünyada bilinen isimleriz ama bir şehirde en az 15 firma var, sadece burada şubemiz var başka hiçbir yerde yok. Bizim birliğimizi, dirliğimizi cenabı hak hiçbir zaman eksik etmesin. Bir an önce komşularımıza dirlik düzenlik versin. Bu tasarım, marka, faydalı model, bu tür yeniliği de devam ettirelim" diye konuştu.

Konuşmaların ardından düzenlenen Gaziantep Tatları Ambalaj Tasarım Yarışmasında dereceye girenlere protokol üyeleri tarafından para ödülleri takdim edilirken günün anısına tasarımcılar ve protokol üyeleri birlikte toplu bir fotoğraf çektirdi. Yarışmanın önümüzdeki yıllarda daha kapsamlı bir şekilde devam edeceği de açıklandı.

07.01.2017 15:52:54 TSI

