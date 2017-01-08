ser esnaflarla bir araya geldi

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Eser esnaflarla bir araya geldi



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MALATYA (İHA) - Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, TOKİ tarafından kentsel dönüşüm projesi kapsamında yenilecek olan çarşı merkezi için esnaflarla bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Darende için büyük önem arz eden projeyi, esnafları mağdur etmeden Darende'ye kazandırma çabası içerisinde olduklarını söylen Eser, yeni çarşıyla birlikte esnafların daha güzel işyerlerine sahip olacaklarını belirterek, "Esnaflarımız modern mimari tarzda hazırlanan proje ile daha nezih bir ortamda ticaret yapacaklar. Bununla beraber çevre düzenlemeleri, spor alanları, yürüyüş yolları ve tarihi konaklar ile yaşam kalitesi de arttırılacak. Biz, TOKİ tarafından hazırlattırılan proje üzerinde değişiklikler için konunun muhatapları ile tekrar görüşeceğiz. İş yerlerinin iş gruplarına göre yeniden ölçülendirerek değişiklikler olabilir. Maliyetinin de düşürülmesi için tekrardan görüşeceğiz. Kiracılarımızı mağdur etmeyeceğiz. Onlara da hem kira desteği vereceğiz hem de yeni çarşıda iş yeri sahibi yapacağız. Yeni çarşıda ısınma sistemi merkezi olacak. Her dükkanda lavabo ve tuvalet olacak" diye konuştu.

Başkan Eser, projenin bütün Darendeliler için hayırlı olmasını temenni ederek, esnaflara da verdikleri katkılardan dolayı teşekkür etti.

(İU-BRN-Y)



08.01.2017 17:00:06 TSI

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