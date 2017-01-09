YEREL HABERLER / SAKARYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. AVM'de pankart açan 3 genç gözaltına alındı

AVM'de pankart açan 3 genç gözaltına alındı



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Sakarya'da bulunan bir AVM'de izinsiz pankart açan gençler ile vatandaş arasında gerginlik çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Serdivan ilçesinde bulunan bir AVM'nin yemek bölümünde pankart asan 3 genç ile vatandaşlar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Çıkan gerginlikte sandalyeler havada uçuştu. AVM güvenliğinin müdahale ettiği olayda izinsiz pankart açtıkları için 3 genç gözaltına alındı.

Serdivan İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen 3 genç ifadeleri alınacakları öğrenilirken, polis ekiplerinin, AVM'nin kapanacağı saate kadar önünde güvenlik önlemi aldığı belirtildi.

(RŞ-ÖZ-Y)



09.01.2017 10:18:47 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER