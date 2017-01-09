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YEREL HABERLER  / GİRESUN HABERLERİ
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Görele Kaymakamı Ünal Kılıçarslan için veda yemeği düzenlendi.

09 Ocak 2017 Pazartesi, 10:42
Görele Kaymakamı Ünal Kılıçarslan için veda yemeği düzenlendi.
Görele Kaymakamı Ünal Kılıçarslan için veda yemeği düzenlendi.

(Fotoğraflı)

Bekir Öztürk
GİRESUN (İHA) - Kastamonu Vali Yardımcılığı'na atanan Giresun'un Görele ilçe Kaymakamı Ünal Kılıçarslan, onuruna Görele Belediyesi'nin organizesinde veda yemeği düzenlendi.
Görele Halı Saha Sosyal Tesisleri'nde verilen veda yemeğinde konuşan Görele Kaymakamı Ünal Kılıçarslan, 4 yıldır Görele'de görev yaptığını ve ilçe halkıyla çok iyi ilişkiler kurduğunu, Görele'de görev yapmanın kendisine ayrıcalık kattığını ifade etti. "Böyle bir yoğun günde veda yemeğine katılmanızdan dolayı hepinize tek tek teşekkür ediyorum" diyen Kaymakam Kılıçarslan, "4 yıl önce Görele'ye geldiğimde hiç kimseyi tanımıyordum ama şimdi bir dostunuz olarak ayrılıyorum. Bizler zorunlu hizmete tabi olan personeliz. Tayinlere ve vedalara alışığız diye düşünüyordum ama bu akşam bu manzarayı görünce duygulanmamak elde değil. Tayinlerin iyi yönü de var kötü yönü de. İyi tarafı gerçekten zengin bir kültüre, coğrafyaya ve tarihe sahip olan ülkemizin çeşitli yörelerini görme imkanımız oluyor en önemlisi dost ve arkadaş ediniyoruz. Kötü yanı ise edindiğimiz dostlar ve arkadaşlardan ayrılıyoruz. Görele ilçesinde görev yaptığım süre içerisinde elimden geldiğince görevimi en iyi şekilde yapmaya çalıştığıma inanıyorum. Burada kaldığım süre içerisinde bilmeden hata yaptıysam sizleri kırdıysam özür diliyorum. Buradan ayrılırken hayır duanızla ayrılmak istiyorum, hakkınızı helal ediniz" dedi
Veda yemeğine İlçe Kaymakamı Ünal Kılıçarslan, Görele Belediye Başkanı Tolga Erener ve birçok ilçe kaymakamı ile belediye başkanlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.
(BÖ-ÖS-Y)

09.01.2017 10:46:39 TSI
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