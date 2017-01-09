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Demirtaş, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı



(Fotoğraflı)



Vedat Kılıç

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle açıklama yaptı. Gazeteciliğin fedakârlık isteyen bir meslek olduğuna vurgu yapan Demirtaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Doğru haber verme, tarafsızlık, özel hayata saygı ve hukukun evrenselliği ilkelerinden ödün vermeden çalışan, zamana karşı ve stres altında işlerini icra eden basın emekçilerimiz düzenli bir mesaisi olmadan, doğru haberi halka ulaştırmak için büyük gayret sarf etmektedirler. Gazetecilik fedakârlık isteyen, ağır şartlar altında çalışmayı gerektiren bir meslektir. Kamuoyunu her zaman doğru ve hızlı bir şekilde bilgilendirme görevini yerine getirmeye çalışan gazetecilerimiz, içinde bulunduğu şartların tüm ağırlığına rağmen görevlerini özveriyle yerine getirmektedirler. Bu duygularla, bölgemizdeki yerel gazete, dergi, televizyon ve radyolarda çalışan tüm gazetecilerimiz ile yaygın basın ve haber ajansları temsilcilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, kendilerine ve ailelerine sağlık ve mutluluklar diliyorum."

(VK-OA-Y)



09.01.2017 11:25:50 TSI

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