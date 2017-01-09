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YEREL HABERLER  / KASTAMONU HABERLERİ
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302 kişi Hacca gitmek için ilk defa kayıt oldu

09 Ocak 2017 Pazartesi, 11:30
302 kişi Hacca gitmek için ilk defa kayıt oldu

Sedat Ağacıkoğlu
KASTAMONU (İHA) - Tüm yurtta olduğu gibi Kastamonu'nun Tosya ilçesinde de ilk defa hacca yazılanların kayıt süresi 6 Ocak 2017 tarihinde sona erdi.
Diyanet işleri başkanlığı tarafından yapılan duyurularla İlk defa hacca yazılmak isteyen vatandaşlar 28 Aralık 2016 tarihinden itibaren kayıtlar için Tosya ilçe müftülüğüne müracaat etmeye başladılar. 06 Ocak 2017 tarihinde hacca ilk kayıt yaptıranların müracaat süresi sona erdi. Sürenin sona ermesi ile birlikte Tosya ilçesinde 2017 yılı içinde hacca gitmek için kuraya girecek ilk kayıt olan hacı aday sayısı 302 vatandaş oldu.
Yetkililer geçmiş yıllarda hacca gitmek için kayıt yaptıran hacı adaylarının da 09 Ocak ile 31 Ocak tarihleri arasında Tosya İlçe Müftülüğüne gelerek kayıtlarını yenilemek zorunda olduğunu söylediler. Kayıtlar yenilenmediği takdirde önceki yıllarda kayıt olmuş olsa bile hac kurasına girmeye hak kazanılamadığı belirtildi.
(SDA-OA-Y)

09.01.2017 11:34:15 TSI
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