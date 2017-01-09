Kahta ilçesine yılın ilk karı düştü
(Fotoğraflı)
Hüseyin Türkoğlu
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta İlçesine yılın ilk karı düştü.
Adıyaman'ın bazı ilçelerinin yüksek kesimlerine daha önce yağan kar bu kez Kahta ilçe merkezine yağdı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı 3-4 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığının eksi 2 dereceye düştüğü Kahta'da kar yağışına en çok sevinen çocuklar oldu.
Vatandaşlar sabah uyandıktan sonra karşılaştığı kar nedeniyle çocukların yüzü gülerken, yaya ve sürücülere zor anlar yaşattı.
Kar yağışı ilçedeki hayatı olumsuz etkiledi.
(HT-SD-Y)
09.01.2017 13:00:58 TSI
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