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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Devrek Belediyesi beton direkleri söküyor

09 Ocak 2017 Pazartesi, 13:32
Devrek Belediyesi beton direkleri söküyor
Devrek Belediyesi beton direkleri söküyor

(Fotoğraflı)

Fikri Erdem
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde elektrik hatlarının yer altına alındığı cadde ve sokaklardaki eski beton direkler kaldırılmaya devam ediyor.
İlçe merkezindeki çalışmaları değerlendiren Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, "Elektrik hatlarının yer altına alındığı cadde ve sokaklarımızda eski beton direkler kaldırılmaya devam ediyor. Yapılan çalışmalar tamamlandığında yüksekte bulunan kablolardan dolayı oluşan görüntü kirliliğinden hem de yüksek gerilimden dolayı tehlike arz eden elektrik tellerinden ve beton direklerden kurtulmuş olacağız. Elektrik iletimi daha güvenli bir şekilde sağlanabilecek. Ayrıca sokaklarımız ve caddelerimiz daha modern ve güzel bir görünüme kavuşacak" diye konuştu.
(FE-OA-Y)

09.01.2017 13:36:36 TSI
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