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Ertan Taşlı; "428 esnafa 22 milyon lira kredi"



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, 2016 yılında sadece merkezde faaliyet gösteren 428 esnafa 22 milyon lira kredi kullandırdıklarını açıkladı.

15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimine rağmen il genelinde bu miktarın 40 milyon lirayı bulduğunu kaydeden Taşlı "Bu tablo tüm olumsuzluklara rağmen dirayetimizi ortaya koyuyor" dedi.

Aynı dönemde hükümet desteği ile verilen 30 bin lira üst limitli faizsiz krediden 362 esnafın faydalandığına işaret eden Taşlı 2017 yılında da Düzceli esnafın sermaye gücünü arttırmak için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

"2016 yılı zor bir yıl oldu"

Ertan Taşlı 2016 yılının hem ülke hem de Düzce için zor bir yıl olduğunu dile getirerek "2016 yılında ülke olarak çok değişik süreçlerden geçtik. Biz Kooperatif olarak her zaman olduğu gibi bu süreçte de hükümetimizin verdiği kararların yanında durduk. 15 Temmuzda bu ülkenin ekmeğini yiyen hainler ülkemizi hem siyasal hem ekonomik anlamda dar boğaza sokacak girişimlerde bulundular. Bu girişimleri engelledik. Üzücü olaylar yaşadık. Şehitler verdik" diye konuştu.

"Tüm sözlerimizi tuttuk"

Taşlı 2016 yılında da esnafa verdikleri tüm sözleri yerine getirdiklerinin altını çizerek "Yaklaşık 10 yıldır Düzce'ye finansal kaynak sağlayan bir kurumun başkanlığını yapıyorum. Biz hükümet ve esnaf arasında aracı kuruluşuz. 2016 yılında Hükümetin ve Halk Bankasının verdiği tüm krediyi temin edeceğimizin sözünü vermiştik. Bu sözümüzü yerine getirdik. Esnaf hükümet desteği ile verilen tüm krediden faydalandı" dedi.

"11 milyon lira faizsiz kredi"

Düzce'de 30 bin lira üst limitli faizsiz krediden 362 esnafın faydalandığını hatırlatan Taşlı şöyle devam etti: "Sayın Başkanımız Abdül Kadir Akgün'ün yoğun çabası neticesinde faizsiz, 30 bin lira üst limitli krediden 362 esnafımız yararlandı. Bu yaklaşık 11 milyon liralık faizsiz krediyi Düzce esnafın temin ettiğimiz anlamına geliyor."

"40 milyon lira kredi kullandırdık"

Taşlı sadece merkez kooperatifin bir yılda 428 esnafa 22 milyon lira kredi kullandırdığını ilçelerde dahil edildiğinde bu miktarın 40 milyon lirayı bulduğunu ifade ederek "Merkez kooperatifimiz 2016 yılında 428 esnafa 22 milyon lira kredi kullandırdı. Bu esnaf arkadaşlarımızdan 290'ı yeni iş kuranlar. Yani biz girişimcileri de destekleyen bir kooperatif konumundayız. İl geneline baktığımızda kullandırdığımız kredi miktarı 40 milyon lirayı buluyor" dedi.

"Dirayetli bir duruş ortaya koyduk"

Taşlı yıl içerisinde yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen dirayetli bir duruş ortaya konulduğunun altını çizerek "Bin 600'e yakın kredi kullanan aktif üyemiz var. 3 bin 700 üye profiline sahip bir kuruluşuz. Buna ilçeleri de dahil ettiğimizde 5 bin 500 üyeye ulaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın faiz oranlarının düşmesi yönündeki tavrını destekliyoruz. Bizim verdiğimiz kredilerin yıllık faiz oranı yüzde 5. Eğer sadece bir yıl için kredi kullanılacaksa bu yüzde 4'e düşüyor. Faizlerin yüzde 50'sini de devletin karşıladığını düşünürsek bu tablo yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen dirayetimizi ortaya koyuyor" şeklinde açıklama yaptı.

"Sermaye gücünü arttırmak için çalışacağız"

İlerleyen yıllarda da Düzceli esnafın sermaye gücünü arttırmak için ellerinden gelini yapacaklarını vurgulayan Taşlı "Biz 2016 yılında olduğu gibi ilerleyen yıllarda da her zaman Düzceli esnafımızın yanında olacağız. Onların sermaye gücünü arttırmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Basın mensupları ile pasta kesti

Düzce Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı 10 Ocak Gazeteciler Gününü kutladı.

Basın mensupları ile bir araya gelen Taşlı, 10 Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla Düzceli Basın Mensupları ile birlikte pasta kesti.

Düzce basınının zor şartlarda özveri ile çalıştığına işaret eden Taşlı "Düzce'nin sorunlarını dile getiren, özveriyle çalışan basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan gazeteciler gününü kutluyorum. Tüm basın mensubu arkadaşlarımıza hayırlı çalışmalar diliyorum" dedi.

(AY)



09.01.2017 15:39:28 TSI

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