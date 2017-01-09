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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Bafra'da karla mücadele

09 Ocak 2017 Pazartesi, 16:42
Bafra'da karla mücadele
Bafra'da karla mücadele

(Fotoğraflı)

Ahmet Şükrü Uluçay
SAMSUN (İHA) - Samsun'un Bafra ilçesinde belediye ekiplerince karla mücadele çalışması devam ediyor.
Bafra Belediyesi, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Gökçesu, Osmanbeyli, Küçükkavakpınar, Kelikler, Göltepe, Gökçeağaç, Barış ve Meşeli Türkmenler Mahalle yollarında 4 beko, 1 loder, 2 greyder ve 25 personeli ile yol açma çalışmalarını sabaha kadar sürdürdü, kapanan yollar açıldı.
Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin çalışmalar hakkında bilgi verdi. Şahin, "İlçemizde 140 mahallemiz, şehir merkezimizde bin 250 cadde ve sokağımız, yeni mahallelerimizle birlikte 2 bin 600 kilometre yolumuz bulunmaktadır. Elimizdeki belli bir sayıda iş makinesi araç, gereç ve personel sayımız ile çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürmekteyiz. Yoğun kar yağışı nedeniyle yol açma ve karla mücadele çalışmalarımız kar yağışının daha çok olduğu ama trafik akışının az olduğu yeni mahalle olan köylerimizde devam etmektedir. Özellikle hasta olan vatandaşlarımızın hastanelere sevk edilmesi için ambulanslara yol açmaya önem vermekteyiz. Bir başka önceliğimiz ise cenazesi olan vatandaşlarımızın yollarını açmak için olmaktadır. Dün geceden itibaren ekiplerimiz aralıksız çalışmalarını yürütüyor. Buzlanmaya karşı ise tuzlama ekiplerimiz hazır olarak beklemektedir" dedi.
Yoğun kar yağışı ve buzlanmaya karşı can ve mal güvenliği için uyarılarda bulunan Başkan Şahin, "Araçlarımızda kar lastiklerini kullanalım. Yol durumuna göre gerekirse araçlarımıza zincir takalım, sürat yapmayalım, saçak altı tabir ettiğimiz bina ve tabela altlarından ise geçmeyelim. Soba kullanan vatandaşlarımızın kömür zehirlenmelerine karşı çok dikkatli olmalarını, yollarda kaymamaları için uygun ayakkabı giymelerini ve dikkatli yürümelerini öneriyorum" diye konuştu.
Başkan Şahin ayrıca toplumsal yardımlaşma ve dayanışma için iş yerleri ve evlerin önündeki kaldırımları temizleme konusunda vatandaşların yardımcı olmalarını rica etti.
(ŞU-SLH-Y)

09.01.2017 16:44:12 TSI
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