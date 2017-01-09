10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
ESKİŞEHİR (İHA) - Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Can Hacıoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle mesaj yayımladı.
Hacıoğlu, 10 Ocak 1961 tarihinde kabul edilen 212 sayılı yasanın gazetecilere önemli haklar sağladığını hatırlattı. Hacıoğlu, "Aradan geçen 55 yılda ise Türkiye'de köprülerin altından çok sular geçti. Gazetecilerin çalışma koşulları giderek zorlaştı. İşsizlik ve işten çıkarmalar arttı. Basının holdingleşmesiyle basında sendikal hareket ortadan kalktı. Bir 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü çalışandan daha fazla binlerce gazetecinin işsiz kalıp çalışamaz olmasının acısı ve kimi çalışan gazetecilerin de bazı çevrelerin sözcüsü olarak davranmalarının utancıyla karşılıyoruz. Yıllar içinde özel gazete ve televizyon kanalları devletleştirildi. TRT tanınmayacak hale geldi. Gazeteciler aleyhlerine açılmış binlerce dava ve hala cezaevlerinde çile çeken sayıları yüzlerle ifade edilen meslektaşımızın bu ülke için bir ayıp olduğunu vurgulamak istiyoruz. Artık 'çalışamayan'larımızın sayısı çalışabilenlerimizi de geçmeye başladığından, yıllar önce kutlamaktan vazgeçtiğimiz 10 Ocak'ta, gazetecilerin kutlayabileceği bir gün kalmamıştır. Ancak, umudumuzu da kaybetmiş değiliz. Gazeteciler ülke çapında el ele vererek, 55 yıl önce kazandıkları haklarına yeniden ulaşacaklardır. ÇGD olarak buna inancımız tamdır. Ülkemizde yaşadığımız olumsuz tablo demokrasi, insan hakları, düşünce ve ifade özgürlüğünü savunan kişi ve kuruluşların, meslek örgütlerinin dayanışma içinde olmasını zorunlu kılmaktadır" ifadelerini kullandı.
(KÇ)
09.01.2017 16:55:09 TSI
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