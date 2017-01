YEREL HABERLER / İSTANBUL HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. (Geçilebilir) Kartal Belediyesi 2017'nin ilk muhtarlar toplantısını gerçekleştirdi

İSTANBUL (İHA) - 2009 yılından bu yana Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz'ün öncülüğünde her ay gerçekleştirilen muhtarlar toplantılarının 2017 Ocak ayı oturumu yapıldı. 2017 yılının ilk muhtarlar toplantısına Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz'ün yanı sıra Erzincan Refahiye Belediye Başkanı Cevdet Çınar, Başkan Yardımcıları, Meclis üyeleri, birim müdürleri, Kartallı muhtarlar ve Kent Konseyi Başkanı katıldı. Mahallelerinde yaşanan sorunlar hakkında bilgi veren muhtarlar, yoğun kış şartlarında yaşanan olumsuzluklara anında müdahale eden Kartal Belediye Başkanlığı ve çalışanlarına teşekkür etti.

Aşure dağıtımlarında söylediğim gibi, aşurenin içine giren her tat mükemmel. Biz aşure gibi olmak zorundayız. 2017'nin önce sağlık getirmesini diliyorum. Huzur getirecek mi? Söylediğim gibi zaman zaman huzursuzluk olacak. Ama bu söylediklerimin dışında katiyen moralimizi bozmadan, canımızı sıkmadan yolumuza devam edeceğiz. Ateş düştüğü yeri yakar. Belki biz de yanacağız ama önemli olan Kartal Belediyesi'nin sahildeki binasına astığım pankartta yazandır. Her sene 10 Nisan'da Kuş Dili Mezarlığı'nda andığımız, Ermeni tehciri nedeni ile hükümetin verdiği kararı uygulayan Boğazlıyan Kaymakamını suçsuz bulan mahkemeye karşı aynı Silivri'deki gibi İngilizlerin baskısı ile yeni bir mahkeme kurulması sonucu asılan ve asılırken de -çocuklarım Türk milletine emanettir. Fertler ölür, millet yaşar- diyen Boğazlıyan Kaymakamı'nı rahmetle anıyorum. Ateş yanacak, bizler öleceğiz ama devlet yaşayacak" dedi.

"Yapılan İnşaatlar Belediye Sınırlarını İşgal Ediyorsa Bize Haber Verin"

İlçede yapılan inşaatlardaki çarpık uygulamalar konusunda muhtarlardan yardım isteyen Başkan Altınok Öz, "Sizlerden bir şey rica ediyorum. Bölgenize inşaatlar yapılıyor. Eğer yapılan inşaat ve inşaattın duvarı, parkı ya da her hangi bir bölgesi, olması gerektiği gibi değilse mutlaka bize haber verin. Biz belediye olarak bu sene yeni bir uygulamaya geçtik. İmar Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü'ne yazılı bildiriyor, Fen İşleri gidip bakıyor. İmar yolu açılmamışsa, inşaatın duvarı yanlış yerdeyse yapılmasına izin verilmiyor. Ama bunu bir de siz kontrol edin. Mesela Soğanlık Yeni Mahalle'de geçmişte bir inşaat yapılmış. Site girişinde güvenlikten geçiyorsun, içerde bir park var. Belediyeye ait olan park, sitenin içerisinde kalmış. Adam, belediyeye ait parkı, sitenin bahçesi diye pazarlamış. Aynı şey Yakacık'ta var. Böyle bir şey görürseniz bizlere bilgi verin "dedi.

"İmar Kanunu'muzda Her Daireye 1 Otopark Denirken Biz 1 Buçuğu Şart Koştuk"

Kartal'ın, yaşamak için bir tercih noktası haline geldiğine dikkat çeken Başkan Altınok Öz, " 2 hafta önce Kartal'da inşaat yapan firmaları vatandaş gibi dolaştım. Var olan kriz nedeni ile satışlar ne durumda ve ev alanların nerelerden geldiklerini öğrenmek istedim. Gördüm ki Kadıköy'den Kartal'a doğru bir akım var. En büyük nedeni, Kadıköy'deki bina yapımları nedeniyle yaşanan trafik sorunu. Diğer bir tercih sebebi ise insanların - Kartal'ın manzarası iyi, yolları da güzel. Başka yerden ev alacağıma Kartal'da bir siteden daire alırım. Çocuğumu havuzundan, top sahasından yararlandırırım. Biz de güven içinde yaşarız- demeleri. Sabah ve akşam geliş gidişlerde sorun yaşadıkları için Ataşehir'den, Üsküdar'dan ve Ümraniye'den Kartal'a bir akım var. Bizim avantajımız, doğu- batı ve kuzey-güney istikametindeki yollarımızın ulaşıma açık olması. İmar Kanunu'muzda her daireye bir otopark denirken biz, bir buçuğu şart koştuk. İleride de sokaklarda araba bırakmayacağımız için Kartal'da öyle bir sorun olmayacak" dedi.

Muhtarlardan Başkan Altınok Öz'e Sürpriz Doğum Günü Pastası

2017'nin ilk muhtarlar toplantısında Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz'ün doğum günü de kutlandı. Kartallı muhtarlar, Başkan Altınok Öz'ün doğum gününü, üzerinde fotoğrafı ve Galatasaray'ın logosunun yer aldığı sürpriz pastayla kutladı. Muhtarlar ayrıca Başkan Altınok Öz'e, üzerinde eşi Feray Öz ve kızı Zeynep Öz'ün fotoğraflarının yer aldığı çini işlemeli tabak hediye etti.

