09 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / İSTANBUL HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

(Geçilebilir) Kartal Belediyesi 2017'nin ilk muhtarlar toplantısını gerçekleştirdi

09 Ocak 2017 Pazartesi, 17:07
(Geçilebilir) Kartal Belediyesi 2017'nin ilk muhtarlar toplantısını gerçekleştirdi
(Geçilebilir) Kartal Belediyesi 2017'nin ilk muhtarlar toplantısını gerçekleştirdi

(Fotoğraflı)

İSTANBUL (İHA) - 2009 yılından bu yana Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz'ün öncülüğünde her ay gerçekleştirilen muhtarlar toplantılarının 2017 Ocak ayı oturumu yapıldı. 2017 yılının ilk muhtarlar toplantısına Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz'ün yanı sıra Erzincan Refahiye Belediye Başkanı Cevdet Çınar, Başkan Yardımcıları, Meclis üyeleri, birim müdürleri, Kartallı muhtarlar ve Kent Konseyi Başkanı katıldı. Mahallelerinde yaşanan sorunlar hakkında bilgi veren muhtarlar, yoğun kış şartlarında yaşanan olumsuzluklara anında müdahale eden Kartal Belediye Başkanlığı ve çalışanlarına teşekkür etti.
Aşure dağıtımlarında söylediğim gibi, aşurenin içine giren her tat mükemmel. Biz aşure gibi olmak zorundayız. 2017'nin önce sağlık getirmesini diliyorum. Huzur getirecek mi? Söylediğim gibi zaman zaman huzursuzluk olacak. Ama bu söylediklerimin dışında katiyen moralimizi bozmadan, canımızı sıkmadan yolumuza devam edeceğiz. Ateş düştüğü yeri yakar. Belki biz de yanacağız ama önemli olan Kartal Belediyesi'nin sahildeki binasına astığım pankartta yazandır. Her sene 10 Nisan'da Kuş Dili Mezarlığı'nda andığımız, Ermeni tehciri nedeni ile hükümetin verdiği kararı uygulayan Boğazlıyan Kaymakamını suçsuz bulan mahkemeye karşı aynı Silivri'deki gibi İngilizlerin baskısı ile yeni bir mahkeme kurulması sonucu asılan ve asılırken de -çocuklarım Türk milletine emanettir. Fertler ölür, millet yaşar- diyen Boğazlıyan Kaymakamı'nı rahmetle anıyorum. Ateş yanacak, bizler öleceğiz ama devlet yaşayacak" dedi.
"Yapılan İnşaatlar Belediye Sınırlarını İşgal Ediyorsa Bize Haber Verin"
İlçede yapılan inşaatlardaki çarpık uygulamalar konusunda muhtarlardan yardım isteyen Başkan Altınok Öz, "Sizlerden bir şey rica ediyorum. Bölgenize inşaatlar yapılıyor. Eğer yapılan inşaat ve inşaattın duvarı, parkı ya da her hangi bir bölgesi, olması gerektiği gibi değilse mutlaka bize haber verin. Biz belediye olarak bu sene yeni bir uygulamaya geçtik. İmar Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü'ne yazılı bildiriyor, Fen İşleri gidip bakıyor. İmar yolu açılmamışsa, inşaatın duvarı yanlış yerdeyse yapılmasına izin verilmiyor. Ama bunu bir de siz kontrol edin. Mesela Soğanlık Yeni Mahalle'de geçmişte bir inşaat yapılmış. Site girişinde güvenlikten geçiyorsun, içerde bir park var. Belediyeye ait olan park, sitenin içerisinde kalmış. Adam, belediyeye ait parkı, sitenin bahçesi diye pazarlamış. Aynı şey Yakacık'ta var. Böyle bir şey görürseniz bizlere bilgi verin "dedi.
"İmar Kanunu'muzda Her Daireye 1 Otopark Denirken Biz 1 Buçuğu Şart Koştuk"
Kartal'ın, yaşamak için bir tercih noktası haline geldiğine dikkat çeken Başkan Altınok Öz, " 2 hafta önce Kartal'da inşaat yapan firmaları vatandaş gibi dolaştım. Var olan kriz nedeni ile satışlar ne durumda ve ev alanların nerelerden geldiklerini öğrenmek istedim. Gördüm ki Kadıköy'den Kartal'a doğru bir akım var. En büyük nedeni, Kadıköy'deki bina yapımları nedeniyle yaşanan trafik sorunu. Diğer bir tercih sebebi ise insanların - Kartal'ın manzarası iyi, yolları da güzel. Başka yerden ev alacağıma Kartal'da bir siteden daire alırım. Çocuğumu havuzundan, top sahasından yararlandırırım. Biz de güven içinde yaşarız- demeleri. Sabah ve akşam geliş gidişlerde sorun yaşadıkları için Ataşehir'den, Üsküdar'dan ve Ümraniye'den Kartal'a bir akım var. Bizim avantajımız, doğu- batı ve kuzey-güney istikametindeki yollarımızın ulaşıma açık olması. İmar Kanunu'muzda her daireye bir otopark denirken biz, bir buçuğu şart koştuk. İleride de sokaklarda araba bırakmayacağımız için Kartal'da öyle bir sorun olmayacak" dedi.
Muhtarlardan Başkan Altınok Öz'e Sürpriz Doğum Günü Pastası
2017'nin ilk muhtarlar toplantısında Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz'ün doğum günü de kutlandı. Kartallı muhtarlar, Başkan Altınok Öz'ün doğum gününü, üzerinde fotoğrafı ve Galatasaray'ın logosunun yer aldığı sürpriz pastayla kutladı. Muhtarlar ayrıca Başkan Altınok Öz'e, üzerinde eşi Feray Öz ve kızı Zeynep Öz'ün fotoğraflarının yer aldığı çini işlemeli tabak hediye etti.
(EY-ÖK-Y)

09.01.2017 17:09:59 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Ataşehir'de belediyenin kar temizleme çalışmasına vatandaştan destek
YEREL

ATAŞEHİR'DE BELEDİYENİN KAR TEMİZLEME ÇALIŞMASINA VATANDAŞTAN DESTEK
Evinden çıkamayan engelli ve yaşlılara ekmek ve süt yardımı
YEREL

EVİNDEN ÇIKAMAYAN ENGELLİ VE YAŞLILARA EKMEK VE SÜT YARDIMI
Kartal'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor
YEREL

KARTAL'DA KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Burada çocuklar diş tedavisinden korkmuyor
YEREL

BURADA ÇOCUKLAR DİŞ TEDAVİSİNDEN KORKMUYOR
Büyükçekmece'nin sokak hayvanları aç kalmadı
YEREL

BÜYÜKÇEKMECE'NİN SOKAK HAYVANLARI AÇ KALMADI
Kartal'ın sesi olacak bando takımı için müracaatlar başladı
YEREL

KARTAL'IN SESİ OLACAK BANDO TAKIMI İÇİN MÜRACAATLAR BAŞLADI
Çekmeköy'de sokak hayvanları unutulmadı
YEREL

ÇEKMEKÖY'DE SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI
Sultanbeyli Belediyesi karla mücadele için tüm imkanlarını seferber etti
YEREL

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ KARLA MÜCADELE İÇİN TÜM İMKANLARINI SEFERBER ETTİ
Sultangazi Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL

SULTANGAZİ BELEDİYESİ SOKAK HAYVANLARINI UNUTMADI
Ümraniye'de bin yüz kişiye sıcak yemek
YEREL

ÜMRANİYE'DE BİN YÜZ KİŞİYE SICAK YEMEK
GÖRÜŞ - Terör tehdidi ve Türk ekonomisinde yeni denge arayışı
YEREL

GÖRÜŞ - TERÖR TEHDİDİ VE TÜRK EKONOMİSİNDE YENİ DENGE ARAYIŞI
AIDS'e karşı Şişli Belediyesi ve New York Eyalet Üniversitesi işbirliği
YEREL

AIDS'E KARŞI ŞİŞLİ BELEDİYESİ VE NEW YORK EYALET ÜNİVERSİTESİ İŞBİRLİĞİ
85 yaşındaki Besra Nine'yi hastaneye götürmek için karla mücadele
YEREL

85 YAŞINDAKİ BESRA NİNE'Yİ HASTANEYE GÖTÜRMEK İÇİN KARLA MÜCADELE
Kusursuz gülüş hayal değil
YEREL

KUSURSUZ GÜLÜŞ HAYAL DEĞİL
Büyükçekmece Off - Road Grubu yüzlerce kişiyi kurtardı
YEREL

BÜYÜKÇEKMECE OFF - ROAD GRUBU YÜZLERCE KİŞİYİ KURTARDI
Atık Yağ kampanyasına katılım Kartal sınırlarını aştı
YEREL

ATIK YAĞ KAMPANYASINA KATILIM KARTAL SINIRLARINI AŞTI
Başkan Akgün'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL

BAŞKAN AKGÜN'DEN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI
Çocuklarda ergenlik dönemine dikkat
YEREL

ÇOCUKLARDA ERGENLİK DÖNEMİNE DİKKAT
Kartal Belediyesi sokak hayvanlarının yanında
YEREL

KARTAL BELEDİYESİ SOKAK HAYVANLARININ YANINDA
Başkan Altınok Öz kar ile mücadele ekiplerini ziyaret etti
YEREL

BAŞKAN ALTINOK ÖZ KAR İLE MÜCADELE EKİPLERİNİ ZİYARET ETTİ
Kur'an- Kerim'i sanatla anlatan oyun seyirci karşısına çıktı
YEREL

KUR'AN- KERİM'İ SANATLA ANLATAN OYUN SEYİRCİ KARŞISINA ÇIKTI
Kartal Belediyesi sokak hayvanlarının yanında
YEREL

KARTAL BELEDİYESİ SOKAK HAYVANLARININ YANINDA
Fatih Belediyesi sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı
YEREL

FATİH BELEDİYESİ SOKAK HAYVANLARINI YALNIZ BIRAKMADI
Bayrak Şairi Arif Nihat Asya vefatının 42. yılında anıldı
YEREL

BAYRAK ŞAİRİ ARİF NİHAT ASYA VEFATININ 42. YILINDA ANILDI