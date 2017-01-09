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Darende'den Halep'e 5 tır yardım



(Fotoğraflı)



İsmet Hüseyin Uğur

MALATYA (İHA) - Darendeli hayırsever vatandaşlar Din Görevlileri Derneği'nin başlattığı yardım kampanyasına destek vererek toplanan 5 tır yardımı Halep'e gönderdi.

Darende merkezinde tırların uğurlanması için bir tören düzenlendi.

Törende bir konuşma yapan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, "Biz bu duyarlılığı her zaman göstereceğiz. Allah her zaman bizimle sevgili hemşehrilerim. Eşini, çocuğunu, evini, yurdunu kaybetmiş insanların acısını şu gün şu saatte burada yaşıyoruz. Biz onlara ne kadar yardım etsek azdır. Evlerimizde hiçbir şey bırakmasak yeridir. İslam aleminin huzuru, memleketimin huzuru için birlik ve beraberliğimizi daima koruyacağız"dedi

"Çalışma aslında bizim karakterimizi de yansıtıyor"

Darende Kaymakamı Ali Türk de katıldığı törende bir konuşma yaparak, "Dünya'ya baktığımız zaman kaç tane ülke bu zulmü önlemek için gerçekten samimi olarak uğraşıyor. Bizim ülkemiz dışında başka hiçbir ülke yok. Biz hem millet olarak hem de devlet olarak ele ele verdik. Buradaki Darende'deki çalışma aslında bizim karakterimizi de yansıtıyor. Biz zaman ülke olarak, devlet olarak, millet olarak düşenin yanındayız" diye konuştu.

Darende Din Görevlileri Dernek Başkanı İbrahim Güleç ise yaptığı konuşmada, Darendelilerin en küçüğünden en büyüğüne destek olduğunu vurgulayarak, kaymakamlığa, belediyeye, esnaflara ve memurlara, öğrencilere ve din görevlilerine yapmış oldukları yardımlardan dolay teşekkür etti.

İçerisinde gıda, giyim, su, battaniye, bot, takım elbise olan 5 tır, ilçe müftüsü Ahmet Varol tarafından yapılan dualarla Halp'e uğurlandı.

(MT-BRN-Y)



09.01.2017 17:51:42 TSI

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