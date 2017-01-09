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Büyükşehir Belediyesi 2017 yılının ilk meclis toplantısı yapıldı

09 Ocak 2017 Pazartesi, 17:55
Büyükşehir Belediyesi 2017 yılının ilk meclis toplantısı yapıldı
Büyükşehir Belediyesi 2017 yılının ilk meclis toplantısı yapıldı
- Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik:
- "Yatırımda rekor kırıyoruz"

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 2017 yılının ilk meclis toplantısına başkanlık etti. Toplantıda 2016 yılını değerlendiren Başkan Çelik, yatırımda rekor kırıldığını, 2017 yılında yeni bir rekorun kırılacağını belirtti.
Büyükşehir Belediye Meclisi 2017 yılının ilk toplantısını yaptı. Toplantıya başkanlık eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 2016 yılını değerlendirdi. 2016 yılının ülkemiz için zor bir yıl olduğunu ifade eden Başkan Mustafa Çelik, "Ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Son 14 yılda her alanda çok önemli gelişmeler kaydettik; ancak bu gelişmemiz bazılarını kıskandırdı. Egemen güçlerin topyekun bir saldırısı ile karşı karşıyayız. Yerli işbirlikçileri ile bazen FETÖ, bazen PKK, bazen DEAŞ, bazen DHKPC'yi kullanıyorlar. Tüm bunları kullanan üst aklın amacı bu ülkeyi bölmek ve parçalamak. Ancak başaramayacaklar. 15 Temmuz'da 40 yıllık bir projeyi hayata geçiremediler. İnşallah tüm bu saldırıların altından kalkacak güçteyiz. Biz, yaşananlara rağmen yatırımda hız kesmeden çalıştık. 15 Temmuz'un hemen ertesinde bile temeller attık ve açılışlara başladık" dedi.
"Tarihe geçecek çalışmalar yapıyoruz"
2016 yılında yapılan önemli yatırımlar hakkında da bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, çok önemli yatırımların hizmete sunulduğunu belirtti. İlçelere de çok ciddi yatırımların yapıldığını ifade eden Başkan Çelik, Pınarbaşı ve İncesu dışındaki ilçelere Kadın ve Gençlik Merkezi yapıldığını, Pınarbaşı ve İncesu için de arsa sorununun çözülmesiyle birlikte çok güzel projelerin hazırlandığını kaydetti. Açıklamaları sırasında KASKİ için ayrı bir parantez açan Başkan Çelik, "KASKİ 2016 yılında 126 milyon 231 bin TL'lik yatırım yaptı. 2017 yılında ise KASKİ tarihinin en büyük yatırımını yapacak. KASKİ'nin 252 milyon TL'lik projeleri tarihe geçecek bir çalışma olacak. Aslında her alanda altyapıda çok iyi durumdayız. İçme suyunda yüzde 100 seviyesindeyiz. Kanalizasyon ve arıtmada da yüzde 100'ler seviyesine geleceğiz. Bu rakamlar hiçbir şehirde yok" diye konuştu.
"Yatırımlar 550 milyon TL'Yİ aştı"
Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, 2016'da hizmete açılan köprülü kavşaklar, ilçelerdeki yatırımlar, yollar ve sosyal tesisleri başlıklar halinde sıraladı ve araç alımları ile temel atmalar hakkında da bilgi verdi. 2016 yılında bu yatırımların değerinin 550 milyon 526 bin TL olduğunu vurgulayan Başkan Çelik, günlük cari harcamaların bu rakama dahil olmadığını kaydetti. Başkan Çelik, yatırımda bir rekora gidildiğini, 2017 yılında bunun da üzerine çıkılacağını belirtti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 2017 yılının hayırlara vesile olmasını dileyerek meclis toplantısını açtı. Ocak ayının ilk toplantısında toplam 82 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.
(TB-Y)

09.01.2017 17:56:43 TSI
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