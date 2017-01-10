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Tavşanlı'da örnek birliktelik



(Fotoğraflı)



Tuna İşleyen

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Sivil Toplum Kuruluşları ve siyasi parti başkanları Kaymakam Yüksel Kara ile

tanışma toplantısı gerçekleştirildiler.

Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası ve Tavşanlı STK Meclisi Başkanı Davut Efe tarafından organize edilen toplantıda ilçede geçtiğimiz haftalarda göreve başlayan Kaymakam Yüksel Kara ile gerçekleştirilen toplantıda tanışma gerçekleştirildi.

Ayrıca toplantıda Tavşanlı Kaymakamı Kara'ya hayırlı olsun ziyareti için gelen, 15 Temmuz gecesi gazisi de katıldı. Darbe girişimine karşı sokağa çıkıp yaralanan demokrasi gazisi Orçun Şekercioğlu, yaşadığı o geceyi anlattı.

Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara ise böyle güzel bir birliktelikten dolayı memnuniyetini dile getirirken şunları söyledi; " Ben yaklaşık Kütahya merkez olmak üzere 8 ayrı yerde çalıştım. Hiçbir yerde böyle güzel bir birliktelik görmedim. Özellikle de tüm siyasi parti temsilcilerinin ve oda başkanlarının bir arada olduğu böyle birliktelik fotoğrafını hiçbir yerde görmedim. Bu herhalde Tavşanlı ilçesinin güzelliklerinden biri olsa gerek." (Tİ - EFE)



10.01.2017 10:16:29 TSI

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