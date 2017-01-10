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Antalya'da planlı elektrik kesintisi



ANTALYA (İHA)- Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya'nın, Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Manavgat, Demre, Kumluca, Kaş, Korkuteli, Finike ve Elmalı ilçelerinde 12 Ocak Perşembe günü enerji kesintisi olacağını açıkladı.



Elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçe ve mahalleler şu şekilde;

Muratpaşa: 09.00-19.00 Üçgen Mahallesi Tonguç Caddesi, Eski Şarampol Caddesi, Abdi İpekçi Caddesi ve civarı, Memurevleri Mahallesi 205, 208, 206, 210, 213, 207, 209 Sokaklar, Tonguç Caddesi, Güllük Caddesi, Yavuz Caddesi ve civarı

Kepez: 09.00-18.00 Teomanpaşa, Mehmet Akif Ersoy (bir kısmı), Güneş (bir kısmı), Düdenbaşı, Yeni Emek, Yeni Mahalle Mahalleleri

Konyaaltı: 09.00-18.00 Duraliler Mahallesi (bir kısmı)

Korkuteli: 08.00-18.00 Yeşilyayla ve Yelten Mahalleleri

Manavgat: 08.00-18.00 Sarılar ve Ulukapı Merkez Mahalleleri

Demre: 08.30-17.30 Yaylakaya Mahallesi, Mustafa Masatlı Caddesi, Toptancı Hali

Kumluca: 09.00-17.00 Salur Mahallesi, Konakyanı Mevkii, Beykonak Mahallesi, Hürriyet Caddesi, Şirlengiç Mevkii ve çevresi

Kaş: 09.00-17.00 Ahatlı Enişdibi Mevkii, Uğrar Softalar Mevkii, Belenli Sısla Mevkii, Kasaba Alpanos, Köftere ve merkez mevkiileri

Elmalı: 09.00-17.00 Çukurelma Mahallesi ve Gölova Bölgesi

Finike: 10.00-17.00 Hasyurt Mahallesi ve Kisle Caddesi

(AA-Y)



10.01.2017 10:43:43 TSI

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