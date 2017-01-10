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Demir beşik nesilden nesile aktarılıyor

- Diyarbakırlılar 'demir beşikten' vazgeçmiyor

- Diyarbakırlı demirci Hüseyin Aslan:

- "Aileler sağlamlığı nedeniyle demir beşikleri tercih ediyor"



(Fotoğraflı)



Emrah Kızıl

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakırlı demirci Hüseyin Aslan, kentte halen ağırlıklı olarak demir beşiklerin tercih edildiğini belirterek, beşiklerin nesilden nesile aktarıldığını kaydetti.

Merkez Sur ilçesi Demirciler Çarşısında 30 yıldır demircilik yapan Hüseyin Aslan (53) mangal, beşik, ızgara gibi malzemeler üreterek geçimini sağlıyor. Aslan, ürettiği beşiklerin sağlamlığından dolayı aileler tarafından hala tercih edildiğini ifade ederek, beşiğin nesiller boyu kullanılabileceğini söyledi. Mesleğini ölümsüzleştirmek isteyen baba Aslan iki oğluna da okulları dışındaki vakitlerde bu mesleği öğretiyor.



Aileler sağlam olduğu için tercih ediyor

Aslan, beşiklerin yaz aylarından daha çok satıldığını kaydederek, "Binadan da aşağı atsan ne kırılır, ne eğilir ne de bükülür. Sağlam olduğu için aileler bu beşiği daha çok tercih ediyor. Yeni nesil beşikler ince malzemeden üretiliyor. O yüzden 2-3 ay içerisinde sorun çıkarıyor. Benim ürettiğim beşiklere 50 yıl garanti veriyorum. Ayrıca ailelerin istediği şekillerde de beşik yapabiliyorum. 150 ile 350 TL arasından fiyatlarla satıyorum. Küçük kız çocuklarının oynayabileceği oyuncak beşikler de üretiyorum" dedi.

Boş vakitlerinde babasına yardım ettiğini aktaran, 8. Sınıf öğrencisi Tacettin Aslan (14) ise, "Kaynak, mangal ve beşik yapmayı öğrendim, büyüyünce babamın mesleğine devam edeceğim " diye konuştu.

(EK-MP-Y)



10.01.2017 10:50:55 TSI

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