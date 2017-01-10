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YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
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ydınlı gazeteciler 10 Ocak'ı yağmur altında kutladı

10 Ocak 2017 Salı, 11:26
ydınlı gazeteciler 10 Ocak'ı yağmur altında kutladı
Aydınlı gazeteciler 10 Ocak'ı yağmur altında kutladı
- 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Aydın'da kutlandı

(Fotoğraflı)

AYDIN (İHA) - Aydın'da görev yapan ulusal ve yerel medya kuruluşu temsilcileri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü şiddetli yağışa rağmen birlik ve beraberlik içerisinde kutladı.
Aydın'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde bir araya gelen ulusal ve yerel medya kuruluşu temsilcileri Aydın Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törene İncirliova belediye Başkanı Gürşat Kale, BİK Aydın Şube Müdürü Mevlüt Uluçamlıbel, Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Semra Şener, Efeler Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Şükrü Söylevci, ABGC Başkanı Mehmet Aydın, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, AK Parti Efeler İlçe Başkanı Aytaç Arslan da katıldı.
Törende konuşan Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semra Şener; "Bugün yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü büyük güç olan gazetecilerin günü. Bugün haberlerde doğru bilgiye ulaşmak için çalınmadık kapı bırakmayan, karşılaştıkları zorluklara rağmen asla pes etmeyen kalemlerin günüdür.Bugün sayfalarında, radyolarında, televizyonlarında, içinde bulundukları şartlara rağmen harikalar yaratanların günü. Bugün herkesin kendi derdini anlatmak için tek yol olarak görmesine rağmen, çoğu kimsenin senin derdin ne diye sormadığı gazetecilerin günü. Bizim bu şanlı görevdeki tek isteğimiz anlaşılmak ve saygı görmektir.ülkemiz çok zor günlerden geçiyor, içten ve dıştan biriliğimiz saldırı altında. Bu zor günlerde sorumluluğumuzun farkındayız. Derler ki gazeteciler tarafsız olur. Biz Türkiye'nin ve Aydın'ın gazetecileri olarak ülkemizden, hürriyetimizden ve cumhuriyetimizden yana tarafız. Bunun en son örneği 15 Temmuz darbe girişimi günü gösterdiğimiz tavır, duruşumuzdur. Bu duruş dosta düşmana ibrettir. Türk basını bu duruşuyla her türlü övgüyü hak etmektedir" dedi.
Yoğun yağışa rağmen 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Aydın Valiliği önündeki törene katılarak gazetecileri yalnız bırakmayan MHP'li İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen ve AK Parti Efeler İlçe Başkanı Aytaç Arslan basın mensuplarının takdirini topladı.
(OD-MB-Y)

10.01.2017 11:31:00 TSI
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