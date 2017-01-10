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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Kubbe Dağı artık geçit verecek

10 Ocak 2017 Salı, 13:53
Kubbe Dağı artık geçit verecek
Kubbe Dağı artık geçit verecek
- Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat:
-"Kubbe Dağı'nın makus talihinin bitmesi için çok önemli bir adım olan Kubbe Dağı Projesi hayata geçirilecek"

(Fotoğraflı)

Mehmet Türel
MALATYA (İHA) - Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat, "Kubbe Dağı'ndan geçmek yöre halkı için yaz-kış çileye dönüşüyor. Buranın makus talihinin bitmesi için çok önemli bir adım olan Kubbe Dağı Projesi hayata geçirilecek" dedi.
Yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle Pütürge Kubbe Dağı mevkiinde yol trafiğe kapandı. Jandarma trafik ekipleri, Yaygın Mahallesinde 'kar ve tipi nedeniyle yol trafiğe kapalıdır' levhasıyla birlikte uyarı işaretleri koyarak, yolu araç trafiğine kapattı. Bu arada tipi ve buzlanma sebebiyle yoldan çıkan araçların da kurtarılma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Jandarma trafik ile karayolları ekipleri, Yaygın Mahallesinde bekleyerek, araçların geçmesine izin vermedi. Malatya tarafından gelen araçlar, yolun trafiğe kapalı olması sebebiyle yeniden merkeze dönmek zorunda kaldı.
Kış aylarında özellikle Pütürgeliler'in büyük sıkıntı yaşadığını belirten Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat, "Halkımız bu sıkıntıları her sene yaşıyor. Sadece kış ayları için de değil, yılın hemen her ayında burada büyük-küçük kazalar da oluyor. Yani işin özü Kubbe Dağı'ndan geçmek yöre halkı için yaz-kış çileye dönüşüyor. Buranın makus talihinin bitmesi için çok önemli bir adım olan Kubbe Dağı Projesi hayata geçirilecek" dedi.
"Bölge ulaşımı için bir devrim"
Kubbe Dağı Projesiyle ilgili İHA'ya açıklamalarda bulunan Mehmet Polat, "Kubbe Dağı Tünel Projesi'yle Malatya'nın Pütürge ve Doğanyol ilçeleri ile Diyarbakır'ın Çüngüş, Çermik, Adıyaman'ın Gerger ilçeleri girişi olup çıkışı olmayan ilçeler konumundan da çıkmış olacak. Ayrıca Battalgazi-Kale, Kahta ve Siverek ilçeleri ile bağlantılar da sağlanmış olacak. Bu projeyle Malatya ili ile Çüngüş, Çermik, Gerger ve Siverek ilçelerinin yolları yaklaşık 150-200 kilometre kadar kısalacak" şeklinde konuştu.
Tünel Projesinin Pütürge ve Doğanyol ilçelerinin yanı sıra bölge için de çok önemli olduğunu ifade eden Polat, "Proje 4 kilometre uzunluğundaki tüneli ve 3 kilometrelik bağlantı yolunu kapsıyor. Proje hayata geçirildiğinde bölgemiz için çok önemli bir yatırım kazandırılmış olacaktır" dedi.
-"Gelişmenin önündeki en büyük engel kalkıyor"
Tünelin ve grup yollarının hizmete girmesi ile Malatya-Pütürge-Doğanyol arasının 20 kilometre kısalacağını belirten Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat, "Milletimiz Kubbe Dağı'ndaki 300 tane virajdan kurtularak, daha güvenli bir ulaşıma kavuşmuş olacak. Karlı buzlu 1930 rakımlı Kubbe Dağı karayolu devre dışı kalacak. Ekonomik gelişmenin önündeki bu en büyük engel tarihe karışacak. Bölgemizin geri kalmışlığı unutulacak ve bölge halkı hak ettiği hizmeti almış olacak " ifadelerini kullandı.
-"Sıkıntılar son bulacak"
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi ile AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Öznur Çalık'ın bu konuyu yakından takip ettiklerini hatırlatan Mehmet Polat, "Geçtiğimiz Ekim ayında ihalesi yapılan Kubbe Dağı Projemiz hayata geçtiği zaman, halkımızın Kubbe Dağı sebebiyle yaşadığı sıkıntılar da son bulacaktır" diye konuştu.
(MT-BRN-Y)

10.01.2017 13:57:28 TSI
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