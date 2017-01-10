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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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DÜ'den hastalara randevusuz psikoloji hizmeti

10 Ocak 2017 Salı, 14:04
DÜ'den hastalara randevusuz psikoloji hizmeti

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Bölümü Öğretim üyesi Yrd. Doç. Serhat Nasıroğlu, hastaların randevu almadan kendilerine başvuruda bulunabileceğini kaydetti.
DÜ Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniği'nde hastalara randevusuz hizmet veriliyor. Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serhat Nasıroğlu, Diyarbakır'da çocuk ve ergen psikiyatrisine ihtiyaç olunduğunu belirterek, "Özellikle okullarımızda psikiyatri ile ilgili problemleri olan öğrencilerimizin il dışına sevk edilmeleri ve sonra ortaya çıkan yolculuk zorlukları, randevu alma, gidilen ilde konaklama ve tekrar tekrar kontrole gitmelerden dolayı derslerinin aksaması hem çocuğa hem de ailesine büyük sorun ve maddi külfet oluşturmaktadır" dedi.
Kliniklerinde 0-18 yaş aralığındaki çocukların ruh sağlığı sorunlarıyla ilgilendiklerini ifade eden Nasıroğlu, "Polikliniğimizde bebeklik, okul öncesi, okul çağı ve ergenlik dönemlerine ait gelişimsel ve psikiyatrik bozukluklarla ilgili koruyucu ruh sağlığı hizmeti verilmektedir. Çocuk hastalarımızın ruh sağlığı ile ilgili problemlerinin de takibi ve tedavisi yapılmaktadır. 0-18 yaş arasında çocuk ve ergen sağlığı konularında-Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozuklukları, otizm, tik bozuklukları, kekemelik, kardeş kıskançlığı, okul başarısında düşüklük, öğrenme güçlükleri, zeka gerilikleri, konuşamama, alt ıslatma, anneye aşırı bağımlılık, okul korkusu, davranış bozuklukları gibi sorunlar yaşayan aileler Çocuk ve Ergen Psikiyatri polikliniğinde randevu almalarına gerek duyulmadan muayene edileceklerdir. Çocuklarımızın yaşadıkları ruhsal sorunlar karşısında kendilerini çaresiz hissettikleri ne yapacaklarını bilemedikleri durumlar oluşabilmektedir. Çocukluk ve ergenlik döneminde başlayan ve ya çok erken dönemde fark edilen çocukların konuşamama, göz teması kuramama, çevreye karşı ilgisiz olma durumlarda dahil olmak üzere çocuklarıyla ilgili her tür ruhsal sorunda bir çocuk psikiyatri hekimine başvurmaları gerekmektedir" diye konuştu.
(İHA-MP-Y)

10.01.2017 14:08:04 TSI
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