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YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
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Beyşehir'de AÖF sınavında bin 100 öğrenci ter dökecek

10 Ocak 2017 Salı, 14:41
Beyşehir'de AÖF sınavında bin 100 öğrenci ter dökecek
Beyşehir'de AÖF sınavında bin 100 öğrenci ter dökecek

(Fotoğraflı)

Ali Rıza Önses
KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesi'nin, kent merkezinde hafta sonu yapılacak olan Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) Sınavları nedeniyle Ali Akkanat Yerleşkesi'nde kar yağışının yaratabileceği olumsuzluklara karşı çalışma yürüteceği bildirildi.
Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun yaptığı açıklamada, Açık Öğretim Fakültesi Sınav Merkezi'ne dönüştürülen Beyşehir ilçesinde, 14-15 Ocak 2017 günlerinde yeni bir sınav heyecanı daha yaşanacağını belirtti. Bu sınavlara yaklaşık bin 100 öğrencinin gireceği yönünde bilgiler aldıklarını belirten Özaltun, Beyşehir'de bugünlerde yaşanan zorlu kış şartları nedeniyle sınavların yapılacağı Ali Akkanat Kampüsü'nde kar yağışından dolayı yaşanabilecek muhtemel olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla İlçe Belediyesinin Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerinin yerleşke ve çevresinde sınav öncesi günlerde genel bir kar temizliği çalışması yapacağını söyledi. Özaltun, sınava girecek öğrencilere başarı dileğinde de bulundu.
Sınava gireceklere toplu taşıma araçlarının kullanılması uyarısı
bu arada, AÖF Beyşehir Sınav Koordinatörlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada ise, hafta sonu Ali Akkanat Yerleşkesi'ndeki sınavların sabah oturumlarının saat 09.30, öğlen oturumlarının ise 14.00'te başlayacağı vurgulanarak, "Yaklaşık bin 100 öğrenci Ali Akkanat Turizm ve İşletme Fakülteleri ve Meslek Yüksekokulu ile Seyfettin Süleyman Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava girecektir. Sınavla ilgili olarak 500 personel görevlendirilmiş olup, özel araçları ile sınav binalarına gelecek olan görevli ve öğrencilerimizin yol kenarlarına biriken kardan dolayı park sorununu dikkate almaları ve mümkünse toplu taşıma (dolmuş) araçlarını kullanmaları önemle rica olunur" denildi.
(ARÖ-AH-Y)

10.01.2017 14:43:58 TSI
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