Odunpazarı üç yılda çağ atladı

- Odunpazarı Belediyesi'nin 3 yılda kente kazandırdıkları



ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediyesi, hayata geçirdiği ve yapımı devam eden projelerle dikkatleri üzerine çekiyor. Hayata geçirdiği sayısız proje ile sık sık kamuoyunun gündemine gelen Odunpazarı Belediyesi, 2017 yılında hayata geçirmeyi hedeflediği projelerle de gündem oluşturmayı hedefliyor.

Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt'un belediye başkanı seçildiği günden bu güne kadar 36 projeye hayat verdi. Gazete ve televizyonlarda sıkça yer alan uluslararası festivaller, Halk Merkezleri, gençlik merkezleri, kütüphaneler, Ihlamurkent Gündüz Bakımevi ve Kreşi, Halk Market, Uğur Mumcu Parkı, Basın Parkı, Daktilo Müzesi, Aşevi ve Serbest Basın Bürosu ise Odunpazarı Belediyesi'nin başarılı projelerine örnekler arasında yer alıyor.

Odunpazarı Belediyesi'nin 3 yılda gerçekleştirdiği ve kente kattığı projelerin bazıları şu şekilde;



Halk merkezleri

Kadın ve çocukları mutlu bir Odunpazarı düşüncesiyle hareket eden Odunpazarı Belediyesi, vatandaşların kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak için Halk Merkezlerini hizmete sundu. Odunpazarı Belediyesi, Orhangazi, Emek, Vadişehir, Gökmeydan, Büyükdere, Kırmızıtoprak, Erenköy, 71 Evler, Ihlamurkent ve Karapınar Halk Merkezileri ile vatandaşlara hizmet veriyor. Odunpazarı Belediyesi, mevcut halk merkezlerinin dışında 75. Yıl Mahallesi'nde (Sultandere) ise halk merkezi çalışmalarına devam ediyor. Faaliyete geçirilen bu 10 Halk Merkezi ile özellikle kadınlar ve çocukların kişisel gelişimleri için kurslar açan Odunpazarı Belediyesi, halk merkezleri içinde bulunan Halk Kütüphaneleri ile de vatandaşlara hizmet etmeye devam ediyor. Halk Merkezlerinde kuruldukları günden bugüne kadar, 3 bin 277'si kadın, 71'i erkek, 2 bin 287'si çocuk olmak üzere toplam 5 bin 635 kişiye hizmet edildi.



Gençlik merkezleri ile geleceğe yatırım

Geleceğin gençler tarafından şekillendirileceğini ve bu konuda gençlere destek olunması gerektiğinin bilincinde olan Odunpazarı Belediyesi, 2015 yılı şubat ayında Büyükdere Gençlik Merkezi'ni, ağustos ayında ise Emek Gençlik Merkezi'ni kurdu. Gençler kendileri için hayata

geçirilen Gençlik Merkezleri'nde bilgi ve birikimlerini paylaşıyor, yeni fikirler üretiyor. Gençlik

Merkezleri kuruldukları günden bugüne kadar bin 396'sı kadın, 310'u erkek, 764'ü çocuk olmak üzere toplam 2 bin 470 kişiye hizmet verdi.



11 kütüphane ve 2 açık hava kütüphanesi

Odunpazarı'nda 11 farklı kütüphane ile Eskişehir halkına hizmet veren Odunpazarı Belediyesi, Hacettepe Üniversitesi Teknokent-Teknoloji Transfer Merkezi (HTTM) ve Bill Gates Vakfı tarafından yürütülmekte olan 'Herkes İçin Kütüphane Projesi'ne dahil oldu. Odunpazarı Belediyesi, Emek Halk Merkezi'nde Fakir Baykurt Halk Kütüphanesi, Odunpazarı Belediyesi Ek Hizmet Binası'nda Nazım Hikmet Halk Kütüphanesi, Büyükdere Halk Merkezi'nde Hasan Hüseyin Korkmazgil Halk Kütüphanesi, Zeytindalı Çocuk Merkezi'nde Atiye Aykanat Çocuk Kütüphanesi, Gökmeydan Halk Merkezi'nde Kemal Tahir Halk Kütüphanesi, Büyükdere Gençlik Merkezi'nde Ataol Behramoğlu Halk Kütüphanesi, Vadişehir Halk Merkezi'nde Yaşar Kemal Halk Kütüphanesi, Kırmızıtoprak Halk Merkezi'nde Mehmet Akif Ersoy Halk Kütüphanesi ile yeni yapılan Karapınar Halk Merkezi, Ihlamurkent Halk Merkezi ve Erenköy Halk Merkezi'nde yer alan kütüphanelerde Eskişehirlilere hizmet ediyor. Odunpazarı Belediyesi Eskişehir'in ilk açık hava kütüphanelerine de sahip. Odunpazarı Belediyesi Uğur Mumcu Parkı ve Basın Parkı'nda yer alan açık hava kütüphaneleri ile Eskişehirli kitap tutkunlarına hizmet veriyor. 39 bin 100 adet kitabın bulunduğu bu kütüphanelerde kayıtlı kullanıcı sayısı ise 10 bin 515.



Aşevinden binlerce vatandaş faydalanıyor

Aşevinin, toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olduğunun farkında olan Odunpazarı Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım elini uzatıyor. Yönetime gelir gelmez yeni bir Aşevi Binası için çalışmalarına başlayan Odunpazarı Belediyesi, Aşevi'nin kapasitesini artırarak 2014 yılı temmuz ayında yeni binasına taşıdı. Her gün yüzlerce kişiye sıcak yemek yardımı yapan Odunpazarı Belediyesi, bir ailenin bir öğününü karşılayacak şekilde hazırlanan yemeklerle vatandaşların hem karnını doyuruyor, hem de sağlıklı beslenme olanağı sunuyor. Aşevi'nde 2014 yılı temmuz ayından bugüne kadar, her gün 284 aileden 1329 vatandaşa sıcak yemek hizmeti verildi.



Halk Market

Odunpazarı Belediyesi'nin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürüttüğü projelerden biri de Halk Kart ve Halk Market Projesi. Halk Market ile Odunpazarı Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak kolisi göndermek yerine, ihtiyaç duydukları ürünleri kendilerinin seçmesini sağlıyor. Halk Market yetkilileri 1 yıl içerisinde bin 467 ailenin inceleme ve değerlendirilmesini yaparken, bu ailelerden 532'si Halk Kart sahibi olarak Halk Market'ten her ay düzenli olarak alışveriş yapıyor.



Oyunpazarı Kreş ve Gündüz Bakımevi

Odunpazarı Belediyesi çocuklara yönelik plan ve projeleriyle öne çıkarak, Odunpazarı tarihide bir ilke imza attı. "Oyunpazarı Kreş ve Gündüz Bakımevi", 5 Aralık 2014 'de hizmete girdi. Oyunpazarı'nda, çağdaş, hareket ve oyun temelli olarak verilen eğitim sayesinde çocuklar rahat ve mutlu bir ortamda yeteneklerini geliştirme fırsatı yakalıyor. Minikler Odunpazarı Belediyesi sayesinde renkli dünyalarına yeni renkler katıyor. Oyunpazarı'nda çocuklar ilk arkadaşlıklarını kuruyor, paylaşmayı öğreniyor. Aldıkları eğitim sayesinde okul hayatına emin adımlarla hazırlanıyor.



Zeytindalı çocuk merkezi

Odunpazarı Belediyesi çocuklara yönelik projeleriyle fark oluşturmaya devam ediyor. 23 Nisan 2015'te açılan Zeytindalı Çocuk Merkezi, çocukların, öğretmenler eşliğinde, sosyalleşmelerine ve gelişimlerine katkı sağlıyor. Merkez içerisinde bulunan "Çocuk Kütüphanesi", "Oyuncak Evi" ve "Satranç Eğitim Bölümü" ile çocuklar, birlikte oyun oynamayı, iletişim kurmayı ve paylaşmayı öğreniyor.



Sağlık Odunpazarı Belediyesi İle Evinizde

Odunpazarı Belediyesi'nin en önemli ilkelerinden biri, hizmet verdiği bölgenin temiz ve sağlıklı bir toplum temelleri üzerine kurmaktır. Odunpazarı Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Evde Bakım Hizmetleri Birimi'ne bağlı çalışan Sağlık Odunpazarı ile Evinizde (SOBE), mahallelerde yaptığı sağlık taramaları ardından ihtiyaç analizleri çıkararak ihtiyacı olan vatandaşlara hizmet sunuyor. Kurulduğu günden bugüne kadar 2 bin 703 kişiye ulaşan SOBE, kişisel bakım ihtiyaçları ve sağlık desteğinin yanı sıra tadilat, boya-badana ve gıda yardımı da yaptı.



Uğur Mumcu Parkı

Odunpazarı Belediyesi'nin, Türkiye'nin aydınlık gazetecilerinden biri olan Uğur Mumcu'nun anısına yaptığı park halk tarafından büyük ilgi görüyor. 23 Ocak tarihinde açılışı yapılan parkta, Uğur Mumcu'nun suikasta uğradığı aracı ibret anıtı olarak sergileniyor. 8 bin metrekarelik alana sahip Uğur Mumcu Parkı'nda 16 farklı şehirden gelen mermerlerle hazırlanan ve gazete küpürlerinden oluşan Uğur Mumcu Anıtı ile Mumcu'nun bombalı

saldırıya uğradığı aracının sergilendiği anıt bulunuyor. Parkta ayrıca vatandaşların kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak için açık hava kütüphaneleri yer alıyor.



Basın Parkı

Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Basın Parkı'nda peyzaj düzenleme çalışması yaparak, parkı yeni ve modern bir görünüme kavuşturdu. 4 bin 200 metrekare olan eski park alanı gerçekleştirilen yeşillendirme ve genişletme çalışmaları ile 10 bin 860 metrekareye çıkarıldı. Parka yeni bir yürüyüş yolu yapan belediye ekipleri, park geneline yeni park mobilyaları da yerleştirdi. Parkta, Açık Hava Kütüphaneleri, Basın Şehitleri Anıtı, süs havuzu, enteraktif oyun alanları, satranç alanının yanında amfi oturma alanı da bulunuyor.



Serbest basın bürosu

Odunpazarı Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Eskişehir yerelinde çalışan basın mensupları için Serbest Basın Bürosu açtı. Bilgisayar, internet bağlantısı, gündem ve hatıra panoları bulunan Serbest Basın Bürosu'nda mini bir mutfak da bulunuyor. Televizyon ve uydu hizmeti de yer alan Serbest Basın Bürosu'nda, büroya gelen basın mensupları ister yerel isterse de yaygın kanallardan haber takibi yapabiliyor.



Gökmeydan Spor Kampüsü

Odunpazarı Belediyesi Gökmeydan Mahallesi'nde yıllardır kullanılmayan Açık Pazar Yerini spor alanına dönüştürdü. Toplamda 16 bin 919 metrekare alana sahip Gökmeydan Mahallesi Açık Pazar yeri, özellikle çocukların daha rahat spor yapabilmelerini sağlamak için spor kampüsü olarak yeniden dizayn edildi. Toplam alanın 11 bin 156 metrekaresine yapılan Gökmeydan Spor Kampüsü'nde; standart ölçülerde 2 adet basketbol sahası, 2 adet tenis kortu, 1 adet voleybol sahası, 1 adet 50'ye 30 metre futbol sahası, 1 adet baca topu oyun sahası, çocuk parkı, aletli fitness alanı, sokak oyunları alanı (mendil kapmaca, seksek, satranç, köşe kapmaca) ve yürüyüş yolu bulunuyor.



Daktilo müzesi

Tarihi Bölgede yer alan Şamlıoğlu Konağı'nda bulunan Tayfun Talipoğlu Daktilo Müzesi, aynı zamanda Türkiye'nin ilk daktilo müzesi olma özelliği taşıyor. Gazeteci ve Televizyon Yapımcısı Tayfun Talipoğlu tarafından bağışlanan daktilolardan oluşan Tayfun Talipoğlu Daktilo Müzesi'nde, Eskişehirli gazetecilerinde olduğu birçok bağışçının daktilosu bulunuyor. Müzede ayrıca Bülent Ecevit ve Tayfun Talipoğlu'nun Balmumu heykellerinin ve daktilolarının yer aldığı özel odalar da bulunuyor.



Ahşap eserler müzesi

Odunpazarı'na gelen turistlerin beğenisini kazanan müzelerden biri de Yenikent Mahallesi'nde Seramik Park'ın içinde yer alan Ahşap Eserler Müzesi. 2015 yılında Dünya'da üçüncüsü Türkiye'de ise ilki düzenlenen Uluslararası Ahşap Festivali'nde üretilen eserlerin içinde bulunduğu Ahşap Eserler Müzesi'nde, 68 ülkeden gelen 300 sanatçı ve bilim insanının yapmış olduğu eserler sergileniyor. Yaklaşık 300 metrekare alana sahip olan müzede 235'e yakın eser bulunuyor.



Meclis canlı yayın

Odunpazarı tarihinde ilk kez belediye meclislerini canlı yayınla halka açtı. Alınan her kararın, planlanan her projenin halk tarafından aynı anda öğrenilmesine olanak sağlıyor. Alınan kararları anında öğrenip, başta sosyal medya olmak üzere belediye internet sitesinden değerlendirmelerini aktarabiliyor. Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı web TV projesi (www.odunpazaritv.com) ile Eskişehir belediyecilik tarihinde bir ilke daha imza atarak Belediye meclis toplantılarını canlı yayınlıyor.



Halk masası

Odunpazarı Belediyesi ile vatandaşlar arasındaki iletişimi kuvvetlendirmeyi amaçlayan Mavi Masa, artık Halk Masası adı ile hizmet veriyor. Belediye ile halk arasındaki iletişimi kuvvetlendirmeyi amaçlayan Halk Masası, vatandaşın sorun, görüş ve taleplerini iletebildiği bir hizmet birimi. Vatandaşlar, Odunpazarı Belediyesi Halk Masası Birimine 444 26 00 no'lu telefondan ya da www.odunpazari.bel.tr adresinden ulaşabilmektedir.



Odunpazarı belediye tiyatrosu

Geçtiğimiz dönemde başarılı işlere imza atan Odupazarı Belediye Tiyatrosu, tiyatroya ulusal düzeyde nitelik kazandırmak amacıyla tiyatronun başına süpervizör olarak tiyatro ve sinema sanatçısı Ayşen Gruda'yı getirdi. Odunpazarı Belediye Tiyatrosu oyuncularının oynadığı "Ara ki Bulasın" adlı tiyatro oyunu perşembe günleri Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde tiyatro severlerle bir araya geliyor. Odunpazarı Belediyesi ayrıca çocuklara ve gençlere erken yaşta sanatı sevdirmek ve tiyatro alışkanlığını kazandırmak adına, çocuklara ve gençlere tiyatro eğitimleri veriyor.



Uluslararası festivaller

Odunpazarı Belediyesi yıl boyunca 3 uluslararası festivale imza atıyor. Bu festivallerden ilki Uluslararası Ahşap Heykel Festivali olurken, bu festivali Uluslararası Cam Festivali ve Uluslararası Eskişehir Odunpazarı Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı izliyor. Birbirinden özel ahşap eserlerin ortaya çıktığı Uluslararası Ahşap Heykel Festivali-Wood Hands, Tarihi Odunpazarı Meydanı'nda gerçekleşti. Uluslararası düzeyde ün yapmış 12 sanatçı ve bilim insanıyla Türk ahşap sanatçılarının yer aldığı Uluslararası Ahşap Heykel Festivali'nde, sanatçılar daha çok dış mekana uygulanabilecek heykeller üzerine çalıştı. Odunpazarı Belediyesi'nin ev sahipliğini yaptığı ikinci festival ise sonbahar aylarında düzenlenen Uluslararası Cam Festivali. Bu sene 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Cam Festivali, Tarihi Kurşunlu Külliyesi Sıcak Cam Atölyesi'nde gerçekleşti. Amerika'dan Colin Webster, Japonya'dan Nobuyuki Fujiwara ve İngiltere'den de Steven Ciezki'nin katıldığı festivalde, 7 gün boyunca sıcak cam üfleme çalıştayları, konferanslar, müzik dinletileri ve konserler düzenlendi. Odunpazarı Belediyesi'nin imza attığı bir diğer uluslararası etkinlik ise, Şehrin Ateşi sloganı ile düzenlenen Uluslararası Eskişehir Odunpazarı Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı. Bu sene 2'ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Eskişehir Odunpazarı Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı'na 4'ü uluslararası 18'i yerli olmak üzere toplamda 22 sanatçı katıldı.



Barış Ormanı

Odunpazarı Belediyesi 2015 yılında "Wood Is Good- Ağaç Güzeldir" sloganı ile gerçekleşen festival sonrasında Vadişehir'e 35 bin metrekarelik Barış Ormanı yaptı.



Özgürlük Ormanı

Odunpazarı Belediyesi Ahşap Heykel Festivali-Wood Hands'te TEKSAN Sanayi Sitesi yanındaki 62 bin metrekarelik alana 2 bin 500 fidan dikilerek Özgürlük Ormanı oluşturuldu.



Elektronik belge yönetim sistemi

Odunpazarı Belediyesi Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) uygulaması ile belediye birimleri arasındaki iç ve dış yazışma işlemleri otomasyon sistemi üzerinden yapıyor. EBYS sistemi sayesinde evrakların kaybolması önlenerek dijital arşiv oluşturuluyor. Çevre dostu olan EBYS sistemi sayesinde ağaçların kesilmesi önleniyor, sular kurtarılıyor.



Kapama vişne bahçesi projesi

Vişne Bahçesi Projesi Yahnikapan mahallesinde kuruldu ve yaklaşık 19 bin metrekare alana sahip. Vişne Bahçesi'ne bin adet Kütahya vişnesi dikildi, 100 metre ana hat ve 300 metre yan hat ve 4 bin metrede damlama hattından oluşan damla sulama sistemi kuruldu. Fidanların dikim yataklarını toplam 1 ton organik solucan gübresi ile daha zengin bir yapıya kavuştu.



Karapınar TOKİ mescit

Odunpazarı Belediyesi, Karapınar Mahallesi Toplu Konut İdaresi (TOKİ) konutlarının bulunduğu mevkide büyük bir eksik olan ibadethaneyi vatandaşların hizmetine sundu. Odunpazarı Belediyesi tarafından yapılan mescidin ışıklandırma çalışmaları da tamamlandı. Karapınar Mahallesi TOKİ konutlarında yapılan mescit 250 metrekare alana sahip. 50 metrekaresinin kadınlara ayrıldığı mescitte, erkekler ve kadınlar için ayrı abdest alma yerleri de mevcut.



Çocuk hakları sözleşme kitabı

Odunpazarı Belediyesi çocuklar için "Resimli Çocuk Hakları Sözleşmesi" kitabı hazırladı. Hazırlanan bu kitapta Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi, çocukların anlayabileceği bir dil ile resimlenerek özetlendi. "Mutlu olmak her çocuğun hakkıdır" sloganı ile hazırlanan bu kitap, Türkiye'de çocuklar için hazırlanan ilk kitap olma özelliği de taşıyor. Kitabın sonunda hukuk terimlerinin anlatıldığı bir de mini sözlük var.



Odunpazarı Bölgesinde ışıklandırma çalışmaları

Bölgeye renk ve canlılık katmak amacıyla Odunpazarı Belediyesi tarafından yapılan özel ışıklandırma çalışmaları ile tarihi bölge adeta kentin parlayan yüzü oluyor. Tarihi bölgenin birçok noktasında devam eden çalışmalardaki bir diğer amaç da bölgede bulunan tarihi yapıların ön plana çıkmasına katkı sağlamak yer alıyor.



'Aramıza Hoş Geldin' ziyaretleri

Odunpazarı Belediyesi tarafından başlatılan "Aramıza Hoş Geldin" projesi kapsamında ilçe genelinde çocuk sahibi olan ailelerin evlerine yapılan ziyaretler ile belediye ve halk arasındaki bağı kuvvetlendirmek amaçlanıyor. Odunpazarı Belediyesi ziyaretler sırasında bebekler için yeni doğan çantası ve anneler için de cam takı seti ailelere armağan ediyor.



Esnaflara hayırlı olsun ziyaretleri

Odunpazarı Belediyesi tarafından esnafa yönelik başlatılan "Hayırlı olsun" projesi kapsamında, Başkan Kurt esnafın belediyeden alması gereken iş yeri açma ruhsatını, iş yeri sahiplerine bizzat götürdü. Esnafın toplumun en önemli yapı taşı olduğunun bilinciyle gerçekleştirilen ziyaretlerde esnafa bol kazanç dilenerek ruhsatları teslim edildi.



155 araçlık dev filo

Odunpazarı Belediyesi 155 araçlık dev bir filo kurdu. İlk defa kendi araçları olan Odunpazarı Belediyesi, kiralık araç dönemine son verdi. Odunpazarı Belediyesi, bu sayede de belediye bütçesine ciddi bir katkıda bulundu.



Kent konseyi

Odunpazarı Belediyesi göreve başladığı günden bu güne kadar toplumun tüm kesimlerinin kent yönetiminin her alanında aktif olarak yer alması için çalışmalar gerçekleştiriyor. Belediyenin destekleri ile oluşturulan Kent Konseyi ile vatandaşlar da yönetime katılıyor. Kurulan mahalle meclisleri ile halk yönetime katılarak sivil inisiyatifler oluşturuluyor.



Toplu iş sözleşmesi

'Emek en yüce değerdir' ilkesini kurum içerisinde benimseyip uygulayan Odunpazarı Belediyesi, kadrolu işçi haklarının iyileştirilmesine yönelik olarak Belediye-İş Sendikası ile toplu sözleşme imzaladı. İmzalanan sözleşme ile işçiye yüzde 20'lik dev zam yapılmış oldu.



Yeşil Efendi Konağı

Odunpazarı Belediyesi tarafından hayata döndürülen Yeşil Efendi Konağı, turizm bürosu olarak kullanılıyor. Turizm bürosu, tarihi Odunpazarı Bölgesi'ni ziyarete gelen veya merak eden vatandaşlara bölge hakkında bilgi veriyor.



Odunpazarı'na sinema

Odunpazarı Belediyesi, Alışveriş Merkezleri'nde (AVM) sıkışıp kalan sinemayı Odunpazarı Bölgesi'ne getirdi. Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde vatandaşlara sinema keyfini yaşatan Odunpazarı Belediyesi, "Başka Sinema" ile birlikte vizyon filmlerini seyirciyle buluşturdu.



Çalışmaları devam eden projeler dikkat çekiyor

Odunpazarı Belediyesi çalışmaları devam eden 8 projesi ile de dikkatleri üzerinde topluyor. Güvercin Köy, İkinci Bahar Yaşlı Merkezi, Solucan Gübresi Üretim Tesisi ve Fidan Üretim Merkezi Projeleri Odunpazarı Belediyesi'nin çalışmaları devam eden çalışmalarından bazıları.



Güvercin Köy projesi

Odunpazarı Belediyesi, dünyada bir ilki daha gerçekleştiriyor. 75. Yıl Mahallesi'nde 15 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Güvercin Köy'de, 136 adet güvercin kafesi bulunacak. Güvercin Köyde ayrıca kafeterya, veteriner muayehanesi ve mezat alanı da olacak.



Arşiv binası

Odunpazarı Belediyesi, evraklarının sağlıklı bir ortamda toplu olarak arşivlenmesi için, 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı'nda arşiv binası inşa ediyor. Kaba inşaatı tamamlanmak üzere olan binanın, ince işler, elektrik ve mekanik inşaatı devam ediyor.



İkinci Bahar Yaşlı Merkezi

Emek Mahallesi'nde bulunan Zümrüt Park içine yaşlıların günlük bakım ve ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri İkinci Bahar Yaşlı Merkezi'ni inşa ediliyor. Toplam 203,4 metrekare alana sahip olan binanın 55 metrekare de terası bulunuyor. Bina içinde kafeterya, okuma ve oyun bölümü, çok amaçlı salon, 2 adet loca, kuaför salonu, güvenlik, danışma, tuvalet ve banyo bölümleri bulunuyor.



Solucan gübresi üretim tesisi

Odunpazarı Belediyesi tarafından kimyasal gübre kullanılması sonucunda artan toprak kirlenmesinin önüne geçilmesi için hazırlanan Solucan Gübresi Üretim Tesisleri'nde, yüzde 100 organik gübre olan solucan gübresi üretilecek. Odunpazarı Belediyesi solucan gübresini çöpe giden meyve sebzenin geri dönüşümünde, kırsal mahallelerde ciddi sıkıntı olan hayvansal gübrelerin geri dönüşümünde bir çözüm olarak kullanmayı planlıyor.



ARIKÖY projesi

Odunpazarı Belediye bir ilke daha imza atarak "ARIKÖY" projesini hayata geçiriyor. Eskişehir İli Arı Yetiştiricileri Birliği ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüzün ortak yürüttüğü bir proje olan "ARIKÖY" de 350 metrekarelik bir eğitim binası, 5 dekar alan üzerine kurulu çiçek deneme alanları, her biri 40'ar metrekarelik 160 parselden oluşmuş arıcılık alanları ve Apiterapi merkezi yer alacak. Vadi içerisinde oluşturulacak Bal Ormanları'nda bin 600 kovana kadar arı beslenebilecek.



Çavlum köyü fidan üretim merkezi

Fidan üretimi için geliştirilen bu projenin, şuanda elektrik, su, idare binası, depo, sera gibi tesis ve alt yapı çalışmaları yapılıyor. 200 dönümün üzerinde bir alan, yapılan çalışmalar sonucunda sonbaharda fidan üretimine başlanması hedefleniyor.



Hasan Polatkan Kültür Merkezi Nikah ve Sergi Salonu

Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde tadilat yapılarak sergi ve nikah salonu yapılıyor. Nikah salonu, sergi salonu, fuaye ve idari birimlerden oluşan Hasan Polatkan Kültür Merkezi, nikah törenlerinin ve çeşitli sosyal ihtiyaçların karşılanabilmesi için yeniden projelendirildi.



Hamamyolu park ve meydan düzenlemeleri

Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir'in en işlek yerlerinden biri olan Hamamyolu Caddesi'nin çehresini değiştirmeye başladı. 'Hamamyolu Park ve Meydan Düzenleme Projesi' (Hamamyolu Urban Deck) adı verilen proje tamamlandığında Hamamyolu Caddesi bambaşka bir görünüme kavuşacak.



Odunpazarı Belediyesi 2017 yılında 13 yeni projeye imza atacak

Odunpazarı Belediyesi 13 yeni projeye imza atmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde çalışmaları başlayacak olan bu projeler şimdiden çok ses getireceğe benziyor. Odunpazarı Belediyesi'nin çalışmaları başlayacak projeleri şunlar;

"Çankaya Kültür Merkezi, Osmangazi Pazaryeri ve Düğün Salonu, Macera Park, Karapınar Park, Hicri Sezen Park ve Meydan Düzenlemesi, Tarihi Bölgelerde Sokak İyileştirmesi, Spor Tesisleri Yapımı, Yenikent Pazaryeri ve Sosyal Tesis Yapımı, 71 Evler Mahallesi'ne Kreş Yapım İşi, Kravdan Hayvan Yerleşkesi, Yaşlı Bakım Merkezi Araç Alımı ile Asfalt, Kaldırım ve Tretuvar Yapımı."

10.01.2017 15:23:28 TSI

