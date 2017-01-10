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Cide'de El Yapımı Patlayıcı Komisyonu denetimlerini arttırdı



(Fotoğraflı)



Mehmet Salman

KASTAMONU (İHA) - Cide Kaymakamlığı tarafından oluşturulan El Yapımı Patlayıcı Komisyonu, Cide'de denetimlerini arıttırdı.

Cide Kaymakamlığı El Yapımı Patlayıcı Komisyonu, Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte gübre satışı yapan bayilerle, LPG-tüp bayileri, av ve fişek bayilerinde denetimde bulundu.

Cide Kaymakamlığı El Yapımı Patlayıcı Komisyonu, Cide'deki tüm gübre, tüp, LPG, fişek bayileri kamera kayıt sistemine geçerek denetim altına alındı. Denetimler esnasında usulsöz görülen 9 gübre satışı yapan bayiden üç tanesinin bayilik belgesi Cide Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü tarafından iptal edildi.

Cide Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü, "Nitratlı gübrelerin alım, satım, sevkiyatı durduruldu. Bu manada çiftçilerimizin halk arasında 'güneş' diye bildiği Kalsiyum Amonyum Nitrat (can) gübresini yaklaşan fındık sezonunda kullanamayacaklarını bunun yerine halk arasında 'şeker' olarak bilinen ÜRE gübresini kullanabilecekler. Kullanım tavsiyesi olarak fındık ağaçlarına kök başına ve kök uçlarına denk gelecek şekilde Mart ayında 600 gram, Mayıs ayında 600 gram olmak üzere 2 kez gübreleme yapılabilecek. Ayrıca toprağa hangi gübreyi verirsek verelim mutlaka çapalanarak toprağa gömmemizin verimin artışına faydalı olacaktır" dedi.

Cide Kaymakamlığı El Yapımı Patlayıcı Komisyonu, şuan kademeli olarak gerçekleşen ve 2018 yılında zorunlu olmak üzere tüm tüpler karekod sistemine geçeceğini ve patlayıcı yardımcı maddesi olarak kullanılan tüplerin nereden ve kime satış yapıldığı hem kameralardan hem de sistemden tespit edileceği belirtildi. Tüpler ve gübrelerin hırsızlık durumlarında bayilerinin sorumluluğu olmaması için gerekli demir kapı, pencere tedbirleri alması gerektiği belirtilen açıklamada, Cide'deki tüm bayilerin bu hususta bilgilendirdiğini, böyle durumlarda acilen emniyet yetkililerini haberdar etmeleri gerektiği ifade edildi.

Komisyonda Mal Müdürlüğü Muhasebe Şefi Yüksel Odabaş, Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü Silahlı ve Patlayıcı Maddeler Büro Amirliğinden Polis Memuru Ayhan Akçasu, Cide İlçe Jandarma Karakol Komutanlığından Jandarma Uzman Çavuş Ersan Dağlı, Cide Gıda Tarım İlçe Müdürlüğünden Gübre Denetçisi Ziraat Mühendisi Osman Orhan yer aldı.

(Vİ-RFK-Y)



10.01.2017 15:25:11 TSI

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