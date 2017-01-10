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Alaşehir'de kar eğitime engel olmadı



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Olumsuz hava şartlarına karşı tedbir alan Alaşehir Belediyesi, öğrencilerin mağdur olmaması için yollarda başlattığı çalışmaları sürdürüyor.

Alaşehir Belediyesi Doğal Afet Önleme Ekibi, dağlık alanlarda kurulu yerleşim alanlarında yağan kar nedeni ile trafiğe kapanan yollarını kar kürüme çalışması ve tuzlama çalışmaları yaptı. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için seferber olan ekipler yollarda sürdürdüğü çalışmaları tamamladı. Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban, özellikle taşımalı eğitimle okullarına gelen öğrencilerin yolda kalmaması ve kar tatili nedeniyle eğitimde aksaklıların yaşanmaması için belediye olarak bütün ekiplerle çalıştıklarını söyledi.

(AY-Y)



10.01.2017 16:53:27 TSI

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