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Gazetecilere 10 Ocak sürprizi



(Fotoğraflı)



Göktürk Fırat

RİZE (İHA) - Rize'de geleneksel 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü buluşması yapıldı.

Rize'de geleneksel 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü buluşması, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Rize Belediyesi Meclis Üyesi iş adamı Saffet Kopuz'un ev sahipliğinde gerçekleşti. Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap'ın da katıldığı programda Kopuz, misafirlerine balık ikram etti. Başkan Kasap da bir pasta ile gazetecilerin gününü kutladı. Ardından Kasap ve gazeteciler Rizeli ile ilgili konular hakkında fikir alışverişinde bulundu.

(GF-Y)



10.01.2017 23:53:31 TSI

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