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YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
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Hatay'ın 4 ilçesinde elektrik kesintisi

11 Ocak 2017 Çarşamba, 09:39
Hatay'ın 4 ilçesinde elektrik kesintisi

HATAY (İHA) - Hatay'ın Altınözü, Yayladağı, Kırıkhan ve Antakya ilçelerinde cuma günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 13 Ocak Cuma günü, Altınözü ilçesi Hanyolu Mahallesine 01:00-05:00 saatleri arasında, Yayladağı ilçesi Çayır, Çatbaşı, Turfanda, Yoncakaya ve Üçırmak mahallelerine 01:00-05:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.
Kırıkhan ilçesi Taşoluk Mahallesi 09:00-15:00 saatleri arasında, Antakya ilçesi Saraycık Mahallesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.
(ELF-Y)

11.01.2017 09:43:36 TSI
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