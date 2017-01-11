YEREL HABERLER / İZMİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Şanslı kediler yuva arıyor

Şanslı kediler yuva arıyor



(Fotoğraflı - Görüntülü)



İZMİR (İHA) - Geçen Kasım ayında bir yolcu gemisinde dünyaya gelen ve Karşıyaka'da koruma altına alınan sevimli kediler, şimdi sıcak yuva arıyor. Karşıyaka Belediyesi ve özel bir veteriner kliniği aracılığıyla üç yavru sahiplendirilirken, diğer üç yavru ile anneleri de yeni ailelerini bekliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yolcu gemilerinden Soma 301, geçtiğimiz Kasım ayında ilginç bir doğuma ev sahipliği yaptı. Gece temizlik çalışması sırasında gemiye giren hamile kedi, bir koltuğun üzerinde yavrularını dünyaya getirdi. Olayı fark eden çalışanlar, şaşkınlık ve heyecanla 6 kedinin doğumuna şahitlik etti. Annenin yavrularını rahatça emzirebilmesi için, sabah ilk sefere çıkılırken de kedilerin bulunduğu alan şeritle çevrildi, uyarı işareti konuldu. Duyarlı davranışları için personele teşekkür eden yolcular da 'şanslı kedileri' ilgiyle izledi.



Sahip çıktılar

Daha sonra Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen sevimli kediler, sağlık kontrolünden geçirildi, bakım ve aşıları yapıldı. Belediye ve Vet & More Veteriner Kliniği işbirliğiyle koruma altına alınan kedilerden 3'ü, hayvanseverler tarafından sahiplenildi. İkisi erkek, biri de dişi olan diğer yavrular ile kısırlaştırılan anne kediye yuvalarının kapısını açmak isteyen vatandaşların, 366 66 35 numaralı telefondan bilgi alabileceği belirtildi.

(MY)



11.01.2017 11:17:25 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER