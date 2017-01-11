11 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Oltu'da asayiş ve ekonomi toplantısı yapıldı

11 Ocak 2017 Çarşamba, 12:17
Oltu'da asayiş ve ekonomi toplantısı yapıldı
Oltu'da asayiş ve ekonomi toplantısı yapıldı

(Fotoğraflı)

Dursun Murat Aydın
ERZURUM (İHA) - İçişleri Bakanlığı genelgesiyle mahalle muhtarlarıyla ayda bir kez düzenlen toplantı, Oltu Kaymakamı Şenol Turan başkanlığında gerçekleştirildi.
Hükümet Konağı konferans salonunda yapılan toplantıya Oltu Kaymakamı Şenol Turan'ın yanı sıra, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Murat Manas Demir, Oltu Emniyet Müdürü Cengiz Kuruçay, kurum amirleri ve mahalle muhtarları katıldı.
Muhtarların sorunlarının dinlenilmesi ve çözüme kavuşturulması amacıyla düzenlenen toplantıda muhtarların genelinin asayiş ve ekonomik anlamda bir sorununun olmadığı gözlenirken, İlçe Jandarma Komutanı Murat Manas Demir, mahallelerdeki asayiş olayları hakkında salondakilere genel bir bilgi verdi. Genelde mahallelerde asayiş olaylarının fazla olmayışına dikkat çeken Yüzbaşı Demir, yalnızca Ayvalı Mahallesi'nde meydana gelen vakaların çokluğundan bahsederek buraya bir karakol kurulmasının hem mahallenin hem de Ayvalı Barajı'nın güvenliği açısından isabetli olacağını belirtti. Yüzbaşı Demir, mahallelerdeki hayvan hırsızlığının ise, Yolboyu mevkiine kurulan plaka okuma sistemiyle çok büyük oranda önüne geçildiğini söyledi.
Oltu Emniyet Müdürü Cengiz Kuruçay ise, ilçe merkezinde asayişin genel anlamda sağlandığını belirterek, Oltu'ya yeni kurulan MOBESE sisteminin asayiş olaylarında ciddi anlamda işlerini kolaylaştırdığını belirtti.
Son olarak söz alan Oltu Kaymakamı Şenol Turan, kurulan MOBESE sistemi dolayısıyla emek veren dönemin Oltu Kaymakamı Mehmet Gökhan Zengin'e teşekkür ederek, bu sistemi yerinde incelediğini ve kameraların son derece kaliteli olduğunu söyledi. 2016 yılında ciddi bir asayiş problemi yaşanmadığına dikkat çeken Kaymakam Turan, 2017 yılının daha huzurlu bir yıl olması için gerekli tedbirleri alacaklarını açıkladı.
(DMA-AT-Y)

11.01.2017 12:19:42 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Halk günü toplantısının ilki yapıldı
YEREL

HALK GÜNÜ TOPLANTISININ İLKİ YAPILDI
Erzurum ve Erzincan'dan Haleplilere yardım
YEREL

ERZURUM VE ERZİNCAN'DAN HALEPLİLERE YARDIM
Artistik Patinaj Milli Takımı
YEREL

ARTİSTİK PATİNAJ MİLLİ TAKIMI
Erzurum'dan Halep'e yardım
YEREL

ERZURUM'DAN HALEP'E YARDIM
Erzurum'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

ERZURUM'DA FETÖ/PDY OPERASYONU
Erzurum'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

ERZURUM'DA FETÖ/PDY OPERASYONU
Pasinler'den Halep'e yardım
YEREL

PASİNLER'DEN HALEP'E YARDIM
Doğu Anadolu'da soğuk hava
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA SOĞUK HAVA
Palandöken'de kadınların leğen-board keyfi
YEREL

PALANDÖKEN'DE KADINLARIN LEĞEN-BOARD KEYFİ
Şehit Ailesinden Başkan Sekmen'e ziyaret
YEREL

ŞEHİT AİLESİNDEN BAŞKAN SEKMEN'E ZİYARET
Bayır'dan gazeteciler günü açıklaması
YEREL

BAYIR'DAN GAZETECİLER GÜNÜ AÇIKLAMASI
Rektör Çomaklı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi
YEREL

REKTÖR ÇOMAKLI, 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜNDE BASIN MENSUPLARIYLA KAHVALTIDA BİR ARAYA GELDİ
Erzurum'daki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

ERZURUM'DAKİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Yılmazoğlu'na son görev
YEREL

YILMAZOĞLU'NA SON GÖREV
Hiperaktivite tedavi edilebilir bir hastalık
YEREL

HİPERAKTİVİTE TEDAVİ EDİLEBİLİR BİR HASTALIK
Emniyet Müdürü Aslan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL

EMNİYET MÜDÜRÜ ASLAN'DAN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI
Kaymakam Yavuz'dan Başkan Bulutlar'a ziyaret
YEREL

KAYMAKAM YAVUZ'DAN BAŞKAN BULUTLAR'A ZİYARET
2016 Yılı DFD Programı Aralık dönemi sonuçları açıklandı
YEREL

2016 YILI DFD PROGRAMI ARALIK DÖNEMİ SONUÇLARI AÇIKLANDI
Göğebakan: &quot;Basın demokrasinin temelidir&quot;
YEREL

GÖĞEBAKAN: "BASIN DEMOKRASİNİN TEMELİDİR"
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL

ERZURUM TİCARET BORSASI
Başkan Sekmen engelli vatandaşın yüzünü güldürdü
YEREL

BAŞKAN SEKMEN ENGELLİ VATANDAŞIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ
Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında &quot;Resimli Osmanlı Tarihi&quot; adlı oyunu sahnelediler
YEREL

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KAPSAMINDA "RESİMLİ OSMANLI TARİHİ" ADLI OYUNU SAHNELEDİLER
Başkan Sekmen'den Veli Hoca'ya Ziyaret
YEREL

BAŞKAN SEKMEN'DEN VELİ HOCA'YA ZİYARET
Ilıcalı, gazeteciler gününü kutladı
YEREL

ILICALI, GAZETECİLER GÜNÜNÜ KUTLADI