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Devlet hastanesi yıkılacak



(Fotoğraflı)



Yasin Esen

NİĞDE (İHA) - Niğde Belediyesinin Kent meydanı projesi kapsamında eski Devlet hastanesi binası yıkılarak yerine kamu kampüsü yapılacak.

Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, Kent Meydanı projesi kapsamında eski Devlet Hastanesinin binasının yıkılacağını söyledi. Kent merkezinde bulunan eski Devlet Hastanesinin binası bahçesinde bulunan eski Diyaliz Merkezi ve eski Sağlık Meslek Yüksekokulunun binasının yıkım protokolünün yapıldığını belirten Vali Peynircioğlu şunları söyledi: "Çok büyük bir meydan yapmayı düşünüyoruz. Eski hastanenin yıkım protokolünü yaptık. Bütün kamu kurumları hemen hemen hepsi bir arada olacak. Bunlardan daha önemlisi ise çok büyük bir kent meydanı olacak. Bu hemen olacak bir iş değil bir süreç olacak. Yıkım protokolü Niğde İl Özel İdaresi tarafından yapıldı."

(YE-SK)



11.01.2017 12:29:56 TSI

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