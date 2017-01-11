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Süleymanpaşa Belediyesi'nin ilkyardım eğitimleri başladı



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediyesi'nin düzenlediği ilkyardım eğitimi kursu başladı. Süleymanpaşa Kent Konseyi Binası toplantı salonunda verilen eğitimde, kursiyerlere temel ilk yardım bilgisi verilerek, uygulama alanları gösteriliyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Kent Konseyi tarafından verilen ilk yardım eğitiminin iki ay sürmesinin planlandığı belirtildi. İlkyardım konusunda farkındalık oluşturmak ve yanlışların önüne geçip doğruları öğretmek üzere başlatılan eğitimlerde, vatandaşların acil durumlarda ilk müdahale konusunda bilgilendirilmesi hedefleniyor.



Her tür acil durumda ilk yardım bilgileri verilecek

Eğitim kapsamında katılımcılara genel ilk yardım bilgileri, hasta veya yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi ve pratik eğitimi, temel yaşam desteği ve pratik eğitimi, kanamalarda ilk yardım ve pratik eğitimi, yaralanmalarda ilk yardım ve pratik eğitimi, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilk yardım, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, bilinç bozukluklarında ilk yardım, zehirlenmelerde ilk yardım, hayvan ısırmalarında ilk yardım, burun, göz ve kulağa yabancı cisim kaçmasında ilk yardım, boğulmalarda ilk yardım ile hasta taşıma teknikleri ve pratik eğitimleri verilecek.

(YG-MEF-Y)



11.01.2017 13:06:34 TSI

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