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Sincik-Malatya yolunda karla mücadele sürüyor



(Fotoğraflı)



Ahmet Erkut

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Sincik ilçesi ile Malatya arasındaki karayolunda karla mücadele sürüyor.

Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Sincik Malatya Karayolu ve 3 köy yolunda yol açma çalışmaların devam ediyor. İlçe genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığını belirten yetkililer, kapalı olan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı olan köy yollarının ulaşıma açılması için, İl Özel İdaresi ekipleri 1 dozer, 2 greyder ve 1 kepçe ile yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Beş gündür ulaşıma kapalı olan Sincik-Malatya karayolunda ise, karayolları ekipleri 1 greyder ve 1 kepçe ile yol açma çalışmalarına devam ettiği belirtiliyor.

(AE-AHM)



11.01.2017 14:47:24 TSI

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