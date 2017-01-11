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Mithatpaşa ve Gülveren'de Cadde düzenlemesi yapılacak

11 Ocak 2017 Çarşamba, 15:19
Mithatpaşa ve Gülveren'de Cadde düzenlemesi yapılacak
Mithatpaşa ve Gülveren'de Cadde düzenlemesi yapılacak

(Fotoğraflı)

Arif Kaplan
ANTALYA (İHA) - Manavgat Belediyesi tarafından Mithatpaşa ve Gülveren Caddeleri'nde önümüzdeki günlerde başlatılması planlanan cadde düzenleme projeleri ile ilgili halk toplantısı düzenlendi. İhale sürecinde olan ve 1 ay içerisinde ilk çalışmalarına başlanacak olan projenin Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan tanıtım toplantısına Manavgat Belediye Başkan Yardımcıları Sebahat Çevik, Oytun Eylem Doğmuş, Fen İşleri Müdürü Levent Ardıç, Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Yavuz ve Etüd Proje Müdürü Ezgi Öz konuşmacı olarak katıldı.
Her iki caddede toplam 1.5 km'lik düzenleme güzergahında esnafların ticari faaliyetlerinin canlanması, güvenli yaya arterleri ile alışverişin ve gezintinin cazip hale getirilmesinin hedeflendiği projenin tanıtımı, görseller eşliğinde anlatıldı. Açılış konuşmasını yapan Belediye Başkan Yardımcısı Sebahat Çevik, projeyi uygulamadan önce esnaf ve vatandaşlarla paylaşma ihtiyacı hissedildiğini dile getirdi. Çağdaş, güvenilir bir kent kategorisine girilmesi için Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in yoğun çaba sarfettiğini belirten Çevik, bu anlamda Manavgat'ta pek çok projenin hayata geçirildiğini söyledi.
Kentlilik bilincinin çağdaş bir çevreyle oluşturulabileceğini vurgulayan Çevik, cadde düzenlemeleriyle, kaldırımlarıyla, dünya standartlarına uygun düzenlemelerle, parklarla bunun sağlanmaya çalışıldığını dile getirdi. Çevik, alt yapı çalışmaları nedeniyle Mithatpaşa ve Gülveren Cadde düzenlemesi çalışmalarında bu güne kadar beklendiğini söyledi. Sebahat Çevik'in konuşması sonrasında projeyle ilgili hazırlanan tanıtım videosunun sunumu yapıldı. Ardından söz alan Etüd Proje Müdürü Ezgi Öz, projeyle ilgili bilgileri katılımcılara anlattı. Öz, projenin şu anda ihale sürecinde olduğunu ve ilk kazmanın 1 ay içerisinde vurularak, söküm çalışmalarına başlanacağını söyledi.
Toplantıda Gülveren ve Mithatpaşa Caddeleri'nde yaklaşık 13 bin m2'lik kaldırım, 14 bin m2 asfalt çalışması yapılarak toplamda 27 bin m2'lik düzenleme yapılacağı belirtildi. Hazırlanan projeyle her iki caddenin de genişleyen kaldırımlar, oturma alanları, süs havuzları ve turunç ağacı dikimi ile modern bir cadde görünümüne kavuşturulacağı açıklandı. Proje kapsamında zeminde doğal taşlarla farklı ebat ve işlemlerde kaplama yapılacağı, kaplama malzemelerine uygun olarak da engelli vatandaşlarımızın ulaşımını sağlama amaçlı kılavuz çizgileri ve rampaların yer alacağı belirtildi.
Proje kapsamında 50 adet oturma birimi, 20 adet süs havuzu ile kentsel tasarım öğelerinin kullanılacağı ve Akdeniz bitki örtüsüne uygun turunç ağaçları, kaldırım düzenlemeleri olacak. Çift taraflı cep otoparkları oluşturularak yol üzerindeki araç park alanlarının düzenli hale getirilerek de trafik akışının rahatlatılacak. Modern aydınlatma elemanları kullanılacak, caddede işyerleri ile ortaklaşa çalışma yürütülerek gölgelikler de meclis kararı ile belirlenecek olan bir modelde tek tip olarak değiştirilecek.
Toplantı sonunda esnaflar, projeyle ilgili detayları ve akıllarındaki soru işaretlerini de belediye yetkilileriyle paylaştı. Belediye ekibi, vatandaşların sorularını not ederek tek tek cevapladı.
(ak)

11.01.2017 15:23:46 TSI
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