11 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Uysal," Üretmek Sizden Satış Bizden" dedi

11 Ocak 2017 Çarşamba, 15:26
Başkan Uysal," Üretmek Sizden Satış Bizden" dedi
Başkan Uysal," Üretmek Sizden Satış Bizden" dedi

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, gazetecilerle kahvaltı yapan Başkan Necdet Uysal, daha sonra takı tasarım kursunu gezdi. Burada, kurs öğretmeni Özlem Tezcan'dan bilgi alan Başkan Uysal, üretilen takıları beğendi ve ürünlerin satışı için özel mekanlar oluşturacaklarını söyledi.
Ahmet Akın Kültür Merkezi'nden gazetecilerle kahvaltıda bir araya gelen AK Partili Belediye Başkanı Necdet Uysal, kahvaltı sonrası, konuklarını merkezin üst katında yer alan takı tasarım kursunu gezdirdi. Kursiyer kadınlarla sohbet eden Başkan Uysal, kurs öğretmeni Özlem Tezcan'dan da bilgi aldı. Üretilen eserleri çok beğendiğini anlatan Başkan Uysal, üretilen ürünlerin satışı için yardımcı olacaklarını söyledi. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği kursa katılan kadınlar, kendilerine sağladığı imkandan ötürü Başkan Uysal'a teşekkür etti. Çanakkale-İzmir Karayolu kenarında iş yerleri yapmak için proje hazırladıklarını anlatan Başkan Uysal,"Burada çok güzel ürünler üretiyorsunuz. Bunları üretmek kadar satmak da önemli. Satış için sizlere yardımcı olmak istiyoruz. Bunun için yol kenarında hazırlayacağımız iş yerlerinin bir kaçını size tahsis etmek istiyoruz. Tahsis edeceğimiz yerde ürünlerinizi satarsınız. Sizleri kutluyorum. Her zaman üreten vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz" dedi. Kursun büyük ilgi gördüğünü anlatan Kurs Öğretmeni Özlem Tezcan da "Burada ürettiklerimizi yaz aylarında Ören sahilinde belediyenin tahsis ettiği yerlerde satıyoruz. Başkanımız bu ürünlerin satışı için yeni yerler hazırlayacağı müjdesini verdi. Bu da bizi çok sevindirdi. Kursumuzu belediyeye ait bu binada yapıyoruz. Bunun için de başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.
(FT-EME)

11.01.2017 15:30:22 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

İvrindi'de kar temizleme imecesi
YEREL

İVRİNDİ'DE KAR TEMİZLEME İMECESİ
Burhaniyeli sporcular kar kış demeden çalışıyorlar
YEREL

BURHANİYELİ SPORCULAR KAR KIŞ DEMEDEN ÇALIŞIYORLAR
Burhaniye' de Babayiğit Başkan Uysal'a danışman oldu
YEREL

BURHANİYE' DE BABAYİĞİT BAŞKAN UYSAL'A DANIŞMAN OLDU
Büyükşehir kar mücadeleyi aralıksız sürdürüyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR KAR MÜCADELEYİ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR
Voleybol Federasyonu'ndan Başkan Uğur'a Ziyaret
YEREL

VOLEYBOL FEDERASYONU'NDAN BAŞKAN UĞUR'A ZİYARET
Kaymakam Sırmalı Dokuz Eylül Ortaokulunu ziyaret etti
YEREL

KAYMAKAM SIRMALI DOKUZ EYLÜL ORTAOKULUNU ZİYARET ETTİ
Edremit'te kar mücadelesi devam ediyor
YEREL

EDREMİT'TE KAR MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR
Burhaniye Belediyesi kar mücadelesi yapıyor
YEREL

BURHANİYE BELEDİYESİ KAR MÜCADELESİ YAPIYOR
Vatandaş Büyükşehirin Kaliteli Hizmetlerinden Memnun
YEREL

VATANDAŞ BÜYÜKŞEHİRİN KALİTELİ HİZMETLERİNDEN MEMNUN
Ayvalık Milli Eğitim Müdürü basın ile bir araya geldi
YEREL

AYVALIK MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ BASIN İLE BİR ARAYA GELDİ
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı
YEREL

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ KUTLANDI
Kuzey Ege'de yoğun kar yağışı başladı
YEREL

KUZEY EGE'DE YOĞUN KAR YAĞIŞI BAŞLADI
BASİAD'dan 2016 değerlendirmesi
YEREL

BASİAD'DAN 2016 DEĞERLENDİRMESİ
Burhaniye'de İmam Hatipliler Halep'i unutmadı
YEREL

BURHANİYE'DE İMAM HATİPLİLER HALEP'İ UNUTMADI
Burhaniye'de zeytin hasadına kar ve soğuk molası
YEREL

BURHANİYE'DE ZEYTİN HASADINA KAR VE SOĞUK MOLASI
Kar iş yerlerinin tentelerini göçertti
YEREL

KAR İŞ YERLERİNİN TENTELERİNİ GÖÇERTTİ
Oltacılar, kar altında kalan hayvanları unutmadı
YEREL

OLTACILAR, KAR ALTINDA KALAN HAYVANLARI UNUTMADI
Başkan Kafaoğlu Anadolu'nun sesini Fas'ta duyurdu
YEREL

BAŞKAN KAFAOĞLU ANADOLU'NUN SESİNİ FAS'TA DUYURDU
Erdek-Düzler yolu kayan TIR sebebiyle kapandı
YEREL

ERDEK-DÜZLER YOLU KAYAN TIR SEBEBİYLE KAPANDI