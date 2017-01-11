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Başkan Uysal," Üretmek Sizden Satış Bizden" dedi



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, gazetecilerle kahvaltı yapan Başkan Necdet Uysal, daha sonra takı tasarım kursunu gezdi. Burada, kurs öğretmeni Özlem Tezcan'dan bilgi alan Başkan Uysal, üretilen takıları beğendi ve ürünlerin satışı için özel mekanlar oluşturacaklarını söyledi.

Ahmet Akın Kültür Merkezi'nden gazetecilerle kahvaltıda bir araya gelen AK Partili Belediye Başkanı Necdet Uysal, kahvaltı sonrası, konuklarını merkezin üst katında yer alan takı tasarım kursunu gezdirdi. Kursiyer kadınlarla sohbet eden Başkan Uysal, kurs öğretmeni Özlem Tezcan'dan da bilgi aldı. Üretilen eserleri çok beğendiğini anlatan Başkan Uysal, üretilen ürünlerin satışı için yardımcı olacaklarını söyledi. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği kursa katılan kadınlar, kendilerine sağladığı imkandan ötürü Başkan Uysal'a teşekkür etti. Çanakkale-İzmir Karayolu kenarında iş yerleri yapmak için proje hazırladıklarını anlatan Başkan Uysal,"Burada çok güzel ürünler üretiyorsunuz. Bunları üretmek kadar satmak da önemli. Satış için sizlere yardımcı olmak istiyoruz. Bunun için yol kenarında hazırlayacağımız iş yerlerinin bir kaçını size tahsis etmek istiyoruz. Tahsis edeceğimiz yerde ürünlerinizi satarsınız. Sizleri kutluyorum. Her zaman üreten vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz" dedi. Kursun büyük ilgi gördüğünü anlatan Kurs Öğretmeni Özlem Tezcan da "Burada ürettiklerimizi yaz aylarında Ören sahilinde belediyenin tahsis ettiği yerlerde satıyoruz. Başkanımız bu ürünlerin satışı için yeni yerler hazırlayacağı müjdesini verdi. Bu da bizi çok sevindirdi. Kursumuzu belediyeye ait bu binada yapıyoruz. Bunun için de başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

(FT-EME)



11.01.2017 15:30:22 TSI

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