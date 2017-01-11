11 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

'Bir gülücük yeter' projesi kapsamında 7 bin adet satranç takımı dağıtılacak

11 Ocak 2017 Çarşamba, 15:50
'Bir gülücük yeter' projesi kapsamında 7 bin adet satranç takımı dağıtılacak
'Bir gülücük yeter' projesi kapsamında 7 bin adet satranç takımı dağıtılacak
- Yeşil Yurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat:
- "Gelecek nesilleri bilgiyle donatmamız lazım"

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat 'Bir gülücük yeter' projesi kapsamında 85 ilkokulda birinci sınıf öğrencilerine 7 bin adet satranç takımı hediye edeceklerini söyledi.
Yeşilyurt Belediyesi tarafından satranç sporuna olan ilgiyi artırıp çocukların erken yaşlarda strateji geliştirme ve zihinlerini dinç tutmalarını sağlamak amacıyla 2015 yılında başlattığı 'Bir gülücük yeter' projesiyle okullarda satranç takımı dağıtımına bu yılda devam ediyor. 2015 ve 2016 yılları içerisinde ilkokullarda düzenlenen etkinliklerde toplam 8 bin 500 adet satranç takımının dağıtımı yapılırken, bu yıl ise 7 bin adet satranç takımı ilçedeki ilkokulların birinci sınıflarında okuyan öğrencilere hediye edilmesi planlanıyor. Üçüncüsü düzenlenen 'Bir gülücük yeter" projesinin başlangıç töreni Ali Nahit Bozatlı İlkokulunda düzenlendi. Etkinliğe Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Şahin, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, Satranç Federasyonu Malatya İl Temsilcisi Cemal Gürsel Toy, ilkokul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Satrancın bireylerin yetişmesine çok önemli faydaları olduğunu ifade eden Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, "Satranç öğrenme yeteneğini artırır, araştırma yapma ve öğrenmede ezbercilikten ziyade temel mantığın öğrenmesine yardımcı olur. Kişilerin düşünen, araştıran, sorgulayan bir zihin dünyasına sahip olmasını sağlayan satranç disiplinli ve sistemli çalışmayı öğretir. Satranç gibi akıl sporlarını yapanlar kalıcı başarılara ulaşırlar. Geleceğin emanetçisi öğrencilere satranç sporunu sevdirmek amacıyla yapılan bu faaliyetleri çok önemsiyoruz. Satranç sporunun ilçemizde yaygınlaşması için ciddi emek sarf eden Yeşilyurt Belediyesine ve Başkanımız Hacı Uğur Polat'a çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, proje kapsamında satranç takımı dağıtmaya devam ettiklerini ifade ederek, "Bizim gelecekle olan bütün planlamalarımız çocuklarımızın ve gençlerimizin güzel bir eğitim almasından geçmektedir. Çocuklarımızın henüz ilkokul çağlarında alacakları eğitimler onların geleceğe hazırlanmalarında büyük önem teşkil etmektedir. Minik yavrularımızın zihinlerini zinde tutmaları ve ileri ki yaşamlarında doğru ve mantıklı kararlar vermeleri için satranç sporunun yaygınlaşmasına önem veriyoruz. Çocuklarımızın zihni gelişimlerine önemli katkı sağlayan satranç oyunu hedefe ulaşmada her zaman tedbirli olmayı öğretir. Birlikte hareket etmeyi öğreten satranç kısa ve uzun vadeli hedeflerin olması gerektiğini öğretir. Bu nedenle satranç sporunu okullarımızda yaygınlaştırmak amacıyla öğrencilerimize satranç takımı hediye ediyoruz. Amacımız, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı yarınlara en iyi şekilde hazırlamaktır" şeklinde konuştu. Gelecek nesillerin okuyan, araştıran, bilgiyle donatılmış bir hayat felsefesine sahip olmaları için öğretmenlere büyük görevler düştüğüne dikkat çeken Başkan Polat, "Bizim millet olarak geçmişte kaybetmemizin temel nedeni; bilgi ve ilimde geç kalmamızdır. Eğitim hizmetlerini tüm çalışmaların önünde görüyoruz. İnsanı hayata bağlayan, umut veren çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmek ailelerin ve yöneticilerin görevidir. Yollar, parklar, kaldırımlar, binalar, alt ve üst yapı hizmetlerini en güzel şekilde yaparız fakat eğitimde boşluk bırakmak şansımız asla ve kat'iyen yoktur. Gelecek nesillere hizmet edemiyorsak, çocuklarımızı bilgiyle donatamıyorsak, çocuklarımızı çağın gerekliliğine göre yetiştiremiyorsak, çocuklarımıza rekabet edecek düzeyde eğitim veremiyorsak her türlü alanda kaybederiz. Bilgide, teknolojide ve eğitimde kazanan tarafta olmalıyız. Okul öncesi verilen eğitim ise bu açıdan büyük önem taşıyor. Çocuklarımızın doğru yetişmeleri, milli ve manevi değerlere sahip olmaları, kitap okumaları, bilgili olmaları içinde öğretmenlerimize çok önemli görevler düşmektedir. Çocuklarımızın bilgi seviyelerini çok güçlü tutmamız lazım. Çocuklarımıza tarih bilincini çok iyi aşılamamız, çağın şartlarına göre eğitim vermemiz lazım. Dünyayı gelecekte bizim çocuklarımız yönetecek ve bu kaynağın başında öğretmenlerimiz bulunuyor. Öğretmenlerimizin yetiştireceği öğrenciler gelecek dünyasına şekil verecekler. Gelecek nesillerimize en güzel şekilde hizmet etmeliyiz" dedi.
Türkiye'nin bütün alanlarda seferberlik içinde olduğunu hatırlatan Başkan Polat, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği seferberlik ilanı güvenlik, sanayi, ticaret ve eğitim başta olmak üzere tüm alanları kapsıyor. Bütün alanlarda seferberlik ruhuyla mücadele ederek ülkemizi sonuna kadar savunacağız. Güzel günler bizim ve çocuklarımızın olacak ancak hepimize çok büyük görevler düşüyor. Görev alanlarımızı terk etmeyeceğiz, tembellik etmeyeceğiz, yorgunluğu unutacağız. Millet için, vatan için, bayrak için sürekli çalışacağız. Birlik ve beraberliğimizi asla bozmayacağız, birliğimize kast eden hainlere geçit vermeyeceğiz. Bizi cephede yenemeyeceklerini bilenler birliğimizi bozarak sırtımızı yere getirmek istiyor. Millet olarak tek vücut olarak ülkemizi savunacağız, canlı ve diri kalarak bizi bölmek isteyenlere izin vermeyeceğiz. Çünkü biz sırtımızı Allah'a dayamışız" diye konuştu.
Konuşmalardan sonra Belediye Başkanı Polat ve protokolün diğer üyeleri tarafından İlkokul Müdürleri ile öğrencilere satranç takımı dağıtıldı.
(CÖ-SD-Y)

11.01.2017 15:54:32 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Cenaze aracı kar nedeniyle kayarak yoldan çıktı
YEREL

CENAZE ARACI KAR NEDENİYLE KAYARAK YOLDAN ÇIKTI
'Ülkesel Halk Elinde Islah Projesi' İl İstişare Kurulu Toplantısı yapıldı
YEREL

'ÜLKESEL HALK ELİNDE ISLAH PROJESİ' İL İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI YAPILDI
TKDK'dan kan bağışı çağrısına destek
YEREL

TKDK'DAN KAN BAĞIŞI ÇAĞRISINA DESTEK
Esenlik Müdürü Boyraz MGTC ziyaret etti
YEREL

ESENLİK MÜDÜRÜ BOYRAZ MGTC ZİYARET ETTİ
Vali Mustafa Toprak Malatya Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti
YEREL

VALİ MUSTAFA TOPRAK MALATYA GAZETECİLER CEMİYETİNİ ZİYARET ETTİ
Jandarma Trafikten lise öğrencilerine trafik eğitimi
YEREL

JANDARMA TRAFİKTEN LİSE ÖĞRENCİLERİNE TRAFİK EĞİTİMİ
STK'lardan Çakır'a teşekkür ziyareti
YEREL

STK'LARDAN ÇAKIR'A TEŞEKKÜR ZİYARETİ
55 bin tavuk telef olmakla karşı karşıya
YEREL

55 BİN TAVUK TELEF OLMAKLA KARŞI KARŞIYA
Balin: TSO seçimlerini değerlendirdi
YEREL

BALİN: TSO SEÇİMLERİNİ DEĞERLENDİRDİ
Malatyalı taekwondocular dereceyle döndüler
YEREL

MALATYALI TAEKWONDOCULAR DERECEYLE DÖNDÜLER
Messi Kemal oynadığı futbolla herkesi kendisine hayran bırakıyor
YEREL

MESSİ KEMAL OYNADIĞI FUTBOLLA HERKESİ KENDİSİNE HAYRAN BIRAKIYOR
AK Partili siyasiler Akdemir'i ziyaret etti
YEREL

AK PARTİLİ SİYASİLER AKDEMİR'İ ZİYARET ETTİ
Emniyet Müdürü Urhal MGTC VE MGC'yi ziyaret etti
YEREL

EMNİYET MÜDÜRÜ URHAL MGTC VE MGC'Yİ ZİYARET ETTİ
Yaralı puhu kuşu tedavi altına alındı
YEREL

YARALI PUHU KUŞU TEDAVİ ALTINA ALINDI
Soysal, Gürkan'ı birlik gecesine davet etti
YEREL

SOYSAL, GÜRKAN'I BİRLİK GECESİNE DAVET ETTİ
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Malatya'da kutlandı
YEREL

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MALATYA'DA KUTLANDI
Gaziantep'teki çatışma
YEREL

GAZİANTEP'TEKİ ÇATIŞMA
Malatya Ticaret Borsası
YEREL

MALATYA TİCARET BORSASI
Palulular Derneği Başkanı Ataş Gürkan'ı ziyaret etti
YEREL

PALULULAR DERNEĞİ BAŞKANI ATAŞ GÜRKAN'I ZİYARET ETTİ
Darende'de Çalışan Gazeteciler günü etkinliği
YEREL

DARENDE'DE ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ ETKİNLİĞİ
Bem-Bir-Sen 23'inci kuruluş yıldönümü
YEREL

BEM-BİR-SEN 23'İNCİ KURULUŞ YILDÖNÜMÜ
Malatya'da araç sayısı arttı
YEREL

MALATYA'DA ARAÇ SAYISI ARTTI
Ortak Değer Malatya Derneğinden Gazeteciler Günü Mesajı
YEREL

ORTAK DEĞER MALATYA DERNEĞİNDEN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI
Atık sular doğaya kazandırılacak
YEREL

ATIK SULAR DOĞAYA KAZANDIRILACAK