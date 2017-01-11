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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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Başkan Kurt basının yanında

11 Ocak 2017 Çarşamba, 16:19
Başkan Kurt basının yanında
Başkan Kurt basının yanında

(Fotoğraflı)

Mustafa Yıldırım
ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım kurt, belediye tarafından basın mensuplarına kazandırılan basın bürosunu 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle ziyaret etti. Eskişehirli basın mensuplarının gününü kutlayan Başkan Kurt, gazetecilerle birlikte pasta kesti.
Odunpazarı Belediyesi tarafından Eskişehirli basın mensuplarına kazandırılan basın bürosunda gazetecilerle bir araya gelen Başkan Kurt, "Biz Odunpazarı Belediyesi olarak basının özgür olduğu, demokrasinin sonuna kadar işlediği bir ülke hayaliyle çalışıyoruz. Yaptığımız işlerde de bunu öne çıkarmaya gayret ediyoruz. Özellikle bu büro çalışan gazetecilerimizin işini kolaylaştırmak adına açılmıştır. Eğer işinizi görüyorsa biz hedefimize ulaşmış sayarız kendimizi. Basın Parkı'mızda da güzel bir peyzaj düzenlemesi yaptık. Ortasına basın anıtı koyduk. Bu anıt bir ayna. Basın toplumun aynasıdır" diye konuştu.
"Biz size güveniyoruz" diyen Kurt, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yerel basın, yaygın basına göre daha objektif, daha samimi ve daha demokrat. Yerel basının biraz daha fazla desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yerel basını destek gazete patronunu destek anlamına gelmemeli. Çalışma koşullarının düzeltilmesi, gazeteci haklarının genişletilmesi ve düşünce hayatının çeşitlendirilmesi temel hedef olmalı. Bunlar olursa basın gerçekten özgür olur."
Öte yandan ziyaret esnasında bir de öz çekim yapıldı.
(MY-KÇ)

11.01.2017 16:22:58 TSI
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