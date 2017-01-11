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Kırklareli'de kar tatili yine uzatıldı

- Kar nedeniyle okullar 3 gündür tatil



Kaner Akaner

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime verilen ara uzatıldı.

Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilimiz merkez ve tüm ilçelerimizde Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı tüm özel ve resmi eğitim kurumlarında 12 Ocak 2017 Perşembe günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu ve kurumlarda çalışan engelli ve hamile personelde aynı gün idari izinlidir" denildi.

(HLD-Y)



11.01.2017 18:38:54 TSI

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