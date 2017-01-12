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Milas'ta avlanırken arkadaşını vurdu



(Fotoğraflı)



Demet Leyne

MUĞLA (İHA) - Muğla Milas'ta meydana gelen olayda, bir kişi beraber avlanmaya gittiği arkadaşı tarafından av tüfeğiyle vuruldu.

Milas'ın Olukbaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir kişi beraber avlanmaya gittiği arkadaşı tarafından av tüfeği ile vurularak yüzünden yaralandı.

Olukbaşı Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, Cengiz Ç. ile arkadaşı M.O. birlikte av yapmak üzere Milas'tan yola çıktı. Avlandıkları sırada Cengiz Ç.'nin yaraladığı bir kuşu bulmak için alanda bulunan çalılığın arkasına geçti. Cengiz Ç.'yi çalılığın arkasında farketmeyen M.O., o esnada yaralı kuşun havalanması ile kuşa ateş açtı. M.O.'nun av tüfeğinden çıkan saçmalar, çalılığın arkasında bulunan Cengiz Ç.'ye isabet etti. Cengiz Ç., olay sonucu yüz bölgesinden yaralandı.

M.O.'nun haber vermesiyle, olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri intikal etti. Yaralı Cengiz Ç., yapılan ilk müdahalelerin ardından 75. Yıl Milas Devlet Hastanesine sevk edildi.

Ekipler, olayla ilgili M.O.'yu gözaltına aldı.

Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Cengiz Ç., yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Yaralı Ç.'nin, yüzüne isabet eden saçma sonucu sağ gözünü kaybettiği öğrenilirken, sol gözünü de kaybetme ihtimali olduğu, saçmaların boyun ve kafa bölgesine denk geldiği kaydedildi.

Öte yandan Milas'ın Karacahisar Mahallesi'nde, geçmiş yıllarda aynı olaydan dolayı avcılardan biri arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurularak yaşamını yitirmişti.

(DL-İK)



12.01.2017 00:26:22 TSI

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