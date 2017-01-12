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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Mersin'in 7 ilçesinde elektrik kesintisi

12 Ocak 2017 Perşembe, 09:39
Mersin'in 7 ilçesinde elektrik kesintisi

MERSİN (İHA) - Mersin'in Akdeniz, Anamur, Mezitli, Erdemli, Mut, Tarsus ve Toroslar ilçelerinde cumartesi günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 14 Ocak Cumartesi günü, Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi, Çilek Mahallesi, Civanyaylağı Mahallesi, Dikilitaş Mahallesi ve Bekirde Mahallesinde 08:30-11:30 saatleri arasında, Anamur ilçesi Köprübaşı Mahallesinde 09:00-17:00 saatleri arasında, Mezitli ilçesi Merkez Mahallesi 52122, 52126, 52130, 52136, 52138, 52127, 52133, 52135, 52137, 52139 ve 52145 sokaklarda 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesilecek.
Erdemli ilçesi Tömük Mahallesi Bıyık Caddesi, Kömürcü Caddesi, Yunus Emre Caddesi ve Atatürk Caddesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Tömük Mahallesinde 09:00-12:00 saatleri arasında, Mut ilçesi Evren, Alaçam, Sakız, Bozdoğan, Ilıca, Yalnızcabağ, Çatakbağ, Tekeli, Çamlıca, Özlü, Aydınoğlu, Suçatı, Hamam, Yukarıköselerli, Yeşilköy, Güzelköy, Kırkavak, Zeytinçukuru, Mirahor, Kadıköy, Hacıilyaslı, Mucuk, Kavaklı ve Selamlı mahallelerinde 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisine gidilecek.
Tarsus ilçesi Arıklı Mahallesi, Günyurdu Mahallesi, Avadan Mahallesi, Özlüce Mahallesi, Topçu Mahallesi, Tepeçaylak Mahallesi, Kütüklü Mahallesi ve Yenice Mahallesi ile Adana Yolu üzeri Vantrans Ticaret, Fedi Tarım Ürünleri, Bizim Toptan Mağazacılık, Sümer Petrol, Fersan Isı Makina, MS Süt, Evsan Kimya, Baydoğanlar Özel Eğitim Merkezi, Berkan Plastik, Çağ Üniversitesi, Çağ Koleji, Tuna İnşaat, Borusan Oto, Yaman Gaz, Akgül Maden, Sun Cam, Adana Yem, Umut Plastik, Malatyalılar Narenciye, Ersa Ambalaj, Akademi Hayvan Hastanesi, Özde Mobilya, Enerji Petrol, Elginsan Narenciye, Petsa Ambalaj, Köseoğlu Kükürt, Soda Pompası, Volvo Servisi, Scania Servisi ve Ulaştırma Bakanlığı İstasyonu'nda 12:00-14:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.
Toroslar ilçesi Selçuklar Mahallesi 90087, 90085, 90081, 90077, 90071, 90060 sokaklar, Toroslar Mahallesi 92005, 92003, 92001 ve 92013 sokaklar, 213.Cadde, Kurdali Mahallesi 100113, 100111, 100105, 100103, 100102, 100125, 100126, 100128, 100054, 100069 sokaklar, Mevlana Mahallesi 101040, 101037, 101039, 101050, 101054, 101043, 101041, 101047, 101045, 101057, 101013, 101027, 101028, 101007, 101031, 101032, 101029 sokaklar, Mersinli Ahmet Bulvarı, Gazi Osman Paşa Caddesi, Çağdaşkent Mahallesi 93002 ve 93016 sokaklara, Bahçeciler Mahallesi, Çiftçiler Mahallesi ve Bağcılar Mahallesine 09:00-16:30 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
(ELF-Y)

12.01.2017 09:43:52 TSI
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