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Sancaktepe Belediyesi'den ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek

12 Ocak 2017 Perşembe, 09:51
Sancaktepe Belediyesi'den ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek
- Başkan Erdem ihtiyaç sahiplerini ziyaret ederek yemek dağıttı

(Fotoğraflı)

Mustafa Bakırhan - Mustafa Biçer
İSTANBUL (İHA) - Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, ihtiyaç sahiplerini evlerinde ziyaret ederek sıcak yemek dağıttı. Başkan Erdem, kış aylarında doğada yemek bulamayan hayvanlara da yem verdi.
Sancaktepe Belediyesi, 2009 yılından bu yana açtıkları aşevindeki sıcak yemekleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara sunmaya devam ediyor. Belediye Başkanı İsmail Erdem ile aşevi personeli ihtiyaç sahiplerinin adreslerine giderek 4 çeşit sıcak yemek dağıttı. Aynı zamanda 112 sağlık ekibi de gidilen adreslerde sağlık kontrolü yaptı.
Fatih Mahallesi, İhvanlar Caddesi, Gülen Sokak'ta tek başına yaşayan 94 yaşındaki Ayşe Aksöz, kendisini ziyaret eden Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem'e yaptığı hizmetten dolayı çok memnun kaldığı söyleyerek dua etti.
Sıcak yemek dağıtımının ardından Belediye Başkanı İsmail Erdem kış aylarında doğada yemek bulamayan hayvanlara yem verdi.
2009 yılında belediye olarak aşevini açtıklarını söyleyen Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, "Sancaktepe'de 380 binin üzerinde komşumuz var. Şuanda hijyenik ortamda sağlıklı bir şekilde kendi yemeklerimizi üretiyoruz. Özellikle engelli yaşlı kimsesiz, yardıma desteğe muhtaç olan komşularımıza ailelerimize her gün öğle saati 12:00- 13:00 arası 4 kap sıcak yemeği ulaştırıyoruz. Haftalık sabahlar için kahvaltılık hazırlayıp onları koli olarak veriyoruz. Yemeğini ekmeğini 365 gün kapısına getiriyoruz. Ziline basıyoruz. İçerideki ev sahibi kapıyı açıyor. Teslim ediyoruz. Boş kaplarımızı alıyoruz, gidiyoruz. Bunu Allah rızası için sosyal devlet anlayışı içinde sosyal belediyeciliğin vermiş olduğu görev gereği de hiç yorulmadan kapı komşularımıza bu görevimizi yapıyoruz" dedi.
(MB-HB-AŞ-Y)

12.01.2017 09:55:44 TSI
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