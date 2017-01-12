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Selçuk'ta, karla kaplanan tarihi yerler birer tabloya dönüştü



(Fotoğraflı)



Haber : Ali Rıza Çelebi

Kamera : Ali Rıza Çelebi

İZMİR (İHA) - İzmir'in Selçuk ilçesindeki tarihi ve turistik yerler, yağan yoğun karın altında tabloyu andıran görüntülere sahne oldu.

Her yıl ortalam 2 milyona yakın yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Selçuk'taki Meryem Ana Evi kar yağışı nedeniyle bir süreliğine ziyaretçilere kapatıldı. Selçuk Belediyesi ekiplerinin yoğun çalışması sonucu tekrar ziyarete açıldı. İlçede bulunan Şirince köyü ve Çamlık Tren Müzesi yağan karla birlikte adeta tablo gibi görüntülere sahne oldu. Karla kaplı tarihi yerleri ziyaret eden turistler, bol bol fotoğraf çektirip karın keyfini çıkarmaya çalıştı.

(ARÇ-ÖA)



12.01.2017 10:31:23 TSI

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