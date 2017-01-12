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Kaymakam Güven TEOG birincisini ödüllendirdi



(Fotoğraflı)



Hasan Yiğen

MANİSA (İHA) - Kula Kaymakamı Osman Güven, Temel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş Sınavında (TEOG) 120 sorunun tamamını doğru cevaplayan öğrenciyi ödüllendirdi.

Geçtiğimiz günlerde açıklanan ortak sınav sonuçlarına göre 120 sorunun tamamını doğru cevaplayarak Türkiye birincileri arasında yer alan Kula 4 Eylül Ahmet Sabahat Özmen Ortaokulu öğrencisi İsmail Kömürcü, Kula Kaymakamı Osman Güven tarafından ödüllendirildi.

4 Eylül Ahmet Sabahat Özmen Ortaokuluna gelerek Kula'daki devlet okulları arasında Türkiye birincisi öğrenci İsmail Kömürcü'ye hediyesini veren Kaymakam Osman Güven, öğrencinin başarılarının devamını diledi.

Kaymakam Güven, Kula'daki devlet okulları arasında 120 soruyu doğru cevaplayarak Türkiye birincisi olan öğrenci ile gurur duyduklarını dile getirerek, "Geçtiğimiz günlerde açıklanan TEOG sınav sonuçlarına göre Kula'daki devlet okulları arasında 120 sorunun tamamını doğru cevaplayarak Kula birincisi olan öğrencimiz İsmail Kömürcü, aynı zamanda Türkiye birincisi olma şerefini de kazanmıştır. Öğrencimizin bu başarısı ile gurur duyuyoruz. Her öğrencimizin bu başarıyı yakalamasının da imkansız olamayacağını ifade etmek istiyorum. Düzenli ve özverili bir şekilde çalışmanın sonucunu bu başarıyla alabilirsiniz. Öğrencimizi, ailesini, öğretmenlerini ve okul idaresini bu başarıdan ötürü kutluyorum. Öğrencimizin bu başarısının diğer sınavlarda da devam etmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Osman Güven'in ziyaretine Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Çarpan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ethem Dağlı da eşlik etti.

(HY-SC)



12.01.2017 10:34:55 TSI

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