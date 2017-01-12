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Süzer Ailesinin acı günü



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MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ahmet Mustafa Süzer'in annesi Ümmühan Süzer, 76 yaşında hayata veda etti. Süzer ailesini acı günlerinde Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve mesai arkadaşları yalnız bırakmadı.

Yunusemre Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ahmet Mustafa Süzer'in annesi Ümmühan Süzer (76), uzun süredir mücadele ettiği diyabet ve KOAH hastalığına yenik düştü. Merhume Ümmühan Süzer için Karakılınçlı Mahallesi Camisi'nde ikindi namazına müteakiben cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Belediye Başkan Yardımcıları Kılıç Kaya, Mustafa Dandin ve İdris Avşar, Başkan Danışmanı Kefaeddin Öz, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Zafer İkinci, Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Halil Arslan, Meclis Üyeleri, Daire Müdürleri, İŞKUR İl Müdürü Sinan Aktaş, mesai arkadaşları, Süzer ailesinin akrabaları ve sevenleri katıldı. Annesinin cenaze namazını kıldıran Mustafa Süzer, cemaatten helallik istedi. Cenaze töreninde Süzer ailesine taziyelerini ileten Belediye Başkanı Çerçi, ailenin acısına ortak oldu. Merhume Süzer, namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

(SC-Y)



12.01.2017 10:45:53 TSI

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