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Başkan Bulutlar, Yunus Emre Mahalle halkıyla bir araya geldi

12 Ocak 2017 Perşembe, 11:46
Başkan Bulutlar, Yunus Emre Mahalle halkıyla bir araya geldi
Başkan Bulutlar, Yunus Emre Mahalle halkıyla bir araya geldi

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Göreve geldiği günden bu güne insan odaklı hizmet üretme gayreti içerisinde olan Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, çalışmaların yanı sıra fırsat buldukça vatandaşla da bir araya gelerek görüşlerini ve isteklerini dinlemeye özen gösteriyor.
Vatandaşla birlikte, Palandökenin geleceği için emin adımlar atan Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, hayata geçirdiği projelerin aktarılmasının yanı sıra yapılabilecek yeni çalışmalar için de vatandaşın görüş ve taleplerini dinlemek amacıyla, Yunus Emre Mahalle halkıyla Palandöken Belediyesi tarafından yeni yaptırılan Ertuğrul Gazi Konuk ve Taziye evin de bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu toplantıda, Başkan Bulutlar, her geçen gün gelişen ve büyüyen Palandökenin geleceğe yönelik atılan her adımda hemşerilerinin de düşüncesini almak ve gerçekleştirilen projeleri paylaşmak amacıyla vatandaşla bir araya gelerek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.
BULUTLAR, "HİZMETLERİMİZ KATLANARAK ARTIYOR "
Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, gerçekleşen çalışmaları, hizmetleri ve yapılacak olan projeleri vatandaşla paylaştı. Başkan Bulutlar," Görev geldiğimiz 2009 yılı yerel seçimlerden bugüne dek size olan hizmet aşkımız sönmedi. Aksine katlanarak daha da alevlendi. Geldiğimiz noktayı sizlerle paylaşmak istedim. Bugün itibariyle ilçemizi köy mahalleleri dahil 30 farklı yerde 30 adet konuk ve taziye evi yaparak hizmete açtık. Köy Mahalle sokaklarını tamamını kilit taş ile döşedik. İlçemiz de asfaltlama oranı neredeyse yüzde 90'lara ulaştı. Camilerimize minare yaptık. Birçok tuvaleti ise sil baştan yaptık. Köy Mahallelimize 19 çocuk oyun gurupları yerleştirdik. Yeşil alan çalışmasın da İlçemize 65 yeni park yaptık. Yenişehir bölgemizde Erzurum ilk ve tek olan Engelsiz Yaşam Merkezini hayata geçirdik. Yunus Emre Mahallemize Erzurum'un en büyük Kültür Merkezini ve Spor Kompleksini yaptık. İkinci Kültür Merkezini yapımına Yıldızkent bölgesinde başladık. İlçe girişinde yeni hizmet binamızı tamamladık. Belediyemiz tarafından yapımına başlanan İlçe Emniyet Müdürlüğümüzü bitirmek üzereyiz. İlçemizi tam merkezin de Erzurum en moderni Nikâh Sarıyı için çalışmalarımız ve Projemiz tamamlandı ve ihale aşamasına geldi. Yunus Emre Mahallemiz de 3 binayı kamulaştırarak yeni yol açtık. Yine 15 Temmuz Şehitleri adını verdiğimiz yeni bir caddeyi hizmete açtık. Harput Mahallesin de ilk defa kentsel Dönüşüm gerçekleştirdik. Yenişehir bölgemizde Rus Pazarı olarak bilinen alan da kentsel yenileme gerçekleştirdik. Görev sürem içerisin de bir karış tahsisli arsa satmadım, çarpık yapılaşmaya izin vermedim. Belediyemizin şahıslara tek kuruş borcumuz yok. Yaptıklarımızın tamamını öz kaynaklarımızla yaptık. Eğitim, Spor, kültür, sanat, sosyal alanlar da hep var olduk. Halk ile bütünleşmek adına halk meclisleri oluşturduk. Haftada iki defa halk toplantıları yaptık. Kapılarımız ardına kadara açtık. Bugün de sizlerle istişare yapmak için beraberiz" dedi. Toplantıya Belediye Meclis üyesi ve aynı zamanda Erzurum Semt Pazarcılar Esnafı Derneği Başkanı Abdulhadi Özataş, Mahalle Muhtarı Mehmet Ceylan, Özel Kalem Müdürü Fatih Savaş, birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Daha sonra Başkan Bulutlar, vatandaşların istek ve taleplerini tek tek dinleyerek not aldı.
(ERZ-Y)

12.01.2017 11:50:41 TSI
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