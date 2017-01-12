Yarım asırlık çam ağacı kar yağışına dayanamadı
(Fotoğraflı)
Hüseyin Tayyar
TEKİRDAĞ (İHA) Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoğun kar yağışına dayanamayan 50 yıllık çam ağacı, yol ortasına devrildi.
Yoğun kar yağışı nedeniyle dallarında kar biriken Camiatik Mahallesi Şehitlik Parkı altındaki İncibey Sokak'ta bulunan 50 yılık çam ağacı, yol ortasına devrildi. Malkara Belediyesi ekipleri, devrilen ağacı kaldırılarak yolu trafiğe açtı.
Belediye görevlisi, yarım asırlık çam ağacının kar yükünü kaldıramayarak yıkıldığını ifade etti.
(HT-MK-Y)
12.01.2017 12:09:30 TSI
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