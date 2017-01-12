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Başkan Yemenici, Gazetecileri ağırladı

12 Ocak 2017 Perşembe, 12:06
Başkan Yemenici, Gazetecileri ağırladı
Başkan Yemenici, Gazetecileri ağırladı

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, bu yıl da basın emekçilerini unutmadı.
Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle yerel medya ve ajans temsilcileriyle akşam yemeği davetinde bir araya geldi. Başkan Yemenici'nin ev sahibi olduğu akşam yemeğinde, Belediye Başkan Yardımcıları Suat Madenci ve Ali Direk Yemenici'ye eşlik eden isimler oldu. Konuşmasına basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak başlayan Başkan Yemenici, gazeteciliğin çok meşakkatli bir meslek olduğunu, haber peşinde koşanların gece-gündüz, hafta içi- hafta sonu gibi zaman mevhumlarının bulunmadığını söyleyerek, bu zor şartlarda görevini ifa eden gazetecilerin gününü kutladığını ifade etti. Başkan Cüneyt Yemenici'nin konuşmasını tamamlamasının ardından, Akçakoca'nın farklı basın meslek kuruluşları yöneticileri de birer konuşma yaptı.
(TT-AY)

12.01.2017 12:10:55 TSI
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