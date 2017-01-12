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Solhan'dan Halep'e 3 tır yardım



(Fotoğraflı)



Yılmaz Atar

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'ün Solhan ilçesinde bulunan iki lise tarafından düzenlenen kampanyayla, Halep'e 3 tır yardım malzemesi gönderildi.

Solhan Yatılı Bölge Okulu ile Solhan İmam Hatip Ortaokulu tarafından Halep'teki Müslümanlar için 'Kardeşlik için Halep Yolunda' kampanyası düzenledi. İlçe belediyesi, kaymakamlık ve vatandaşların da destek verdiği kampanya ile 3 tır malzeme toplandı. Okulda toplanarak paketlenen yardımlar, düzenlenen programla Türkiye Kızılayı Solhan Şubesine teslim edildi.

Toplanan malzemelerin Kızılay aracılığıyla Haleplilere gönderileceğini aktaran Solhan Yatılı Bölge Okulu Müdürü Abdulvahap Salcan, "İki okulumuzda düzenlenen kampanya ile giyim ve gıda malzemelerinden oluşan 3 tır yardım toplandı. 'Yardım Eli' sloganıyla başlatılan kampanyamıza, ilçedeki diğer eğitim kurumları ve vatandaşlar yoğun olarak destek verdi. Kampanya ile toplanan yardımlar, paketlenerek Halep'teki Müslüman kardeşlerimize ulaştırılmak üzere Türk Kızılayına teslim edildi. Kampanyamıza destek veren Solhan Kaymakamı Fatih Okumuş'a, Solhan Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız'a, Solhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali İhsan Yanılmaz'a, ilçedeki eğitim kurumlarına, özel sektör sahiplerine, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve ilçe halkına sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

(YA-MP-Y)



12.01.2017 12:13:40 TSI

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