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Başkan Palancıoğlu'ndan Talasgücü'ne destek ziyareti



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor'a ikinci sezon için destek ziyaretinde bulunarak, Pazar günü oynanacak Şekerspor karşılaşması için takıma başarılar diledi.

Sahaya eşofmanla gelen Onursal Başkan Palancıoğlu'na AK Parti Talas İlçe Başkanı Ragıp Dost, Talasgücü Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa İnceok ve belediye meclis üyeleri de eşlik etti. Sahada futbolcuların arasına girerek bir süre antrenman yapan Başkan Palancıoğlu, "Oyuncularımızı çok seviyoruz. Takımımızın Antrenörü Halil Aslan Hocamıza da takımdaki gayretli çalışmaları için çok teşekkür ederim. Amacımız burada birlik beraberlik içerisinde hizmet etmek. İnşallah takımımız geçen sene olduğu gibi bu sene de iyi yerlerde olur. Bizde elimizden geldiği kadar destek olmaya hazırız. Pazar günü oynanacak Şekerspor karşılaşmasında Talasgücü'ne başarılar diliyorum" dedi.

Talasgücü Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa İnceok ise, "Şahsım ve takımım adına belediye başkanımıza takımımıza her zaman destek verdiği için çok teşekkür ederim. Sezon arasında 4 oyuncu transfer ederek daha da güçlendik. Başkanımızdan ligin ikinci yarısında da desteklerini bekliyoruz. Şekerspor ile oynanacak karşılaşmada da kendisini aramızda görmek isteriz" diye konuştu.

(TB-Y



12.01.2017 13:04:18 TSI

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