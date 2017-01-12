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Okullar arası güreş müsabakaları yapıldı



(Fotoğraflı)



Hüseyin Türkoğlu

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı, Gençler Erkek Güreş B Kategorisi İl Birinciliği Müsabakaları Yeni Mahalle güreş salonunda yapılan çekişmeli mücadeleler sonunda tamamlandı.

Adıyaman'ın birçok okulundan katılımın gerçekleştiği müsabakada ilk defa güreş müsabakalarına katılan Adıyaman Spor Lisesi takım halinde il birincisi, Akıncılar ÇPAL halinde il ikincisi, Kahta Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi ise il üçüncüsü oldu.

Ayrıca Akıncılar ÇPAL ferdi olarak serbest güreş dalında Zeynel Yılmaz 54 kilogramda il birincisi, Ramazan Doğan 58kilogramda il ikincisi, Seyfettin Arslan 58 kilogramda il üçüncüsü, Yakup Arslan 54 kilogramda il üçüncüsü ve Muhammet Şahin ise 46 kilogramda il üçüncüsü oldu.

Yapılan müsabakalar hakkında konuşan Kahta Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, "Dereceye giren Akıncılar ÇPA Lisesi sporcuları Mardin ilinde Bölge Şampiyonasında ilimizi temsil edeceklerdir. Her iki takımızı tebrik eder, bölgede ilimizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Akıncılar ÇPAL Mustafa Kübra Ersöz ve Celal Yiğit, Kahta Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesinde Yeliz Yalçın öğretmenlerimizi tebrik eder başarılar dilerim" şeklinde konuştu.

(HT-BRN-Y)



12.01.2017 13:17:57 TSI

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